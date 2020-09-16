Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Наступила осень - пора апгрейдов. Как и многие пользователи, я тоже начал задумываться об обновлении своего компьютера. Для меня первоочередной задачей является смена процессора - AMD Ryzen 1600 служит мне уже 3 года, и его постепенно стало не хватать для современных игр. В этой статье я поясню, почему в итоге передумал менять его на Ryzen 3600 осенью 2020 года.

реклама

На данный момент конфигурация моего ПК выглядит следующим образом:

анонсы и реклама Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Процессор AMD Ryzen 5 1600 версии X в разгоне до 3900 МГц

Материнская плата ASUS Prime B350-Plus

Оперативная память: 2 плашки по 8 Гб Corsair Vengeance LPX DDR4 в стоке (3000 МГц @ 15-17-17-17-35)

Видеокарта AMD Radeon RX 5700 8Gb

Видеокарту я сменил год назад, об этом уже рассказывал в своём блоге. Очевидно, что на данный момент "бутылочным горлышком" системы является именно центральный процессор. Другими словами, самый медленный компонент мешает остальным комплектующим раскрыться.

реклама

Приобретая AMD Ryzen 1600 с литерой Х в 2017 году, ожидал, что не буду менять его хотя бы лет 5. По крайней мере, так меня убеждали местные "эксперты" в конференции сайта. Но в последнее время игровой производительности стало не хватать.

реклама

Вышедший в прошлом году Zen 2 ощутимо прибавил в однопоточной производительности. Уже тогда я стал задумываться об апгрейде, но на тот момент не было свободных средств. По итогу, сейчас Ryzen 3600 стал по-настоящему народным, и как следствие, самым продаваемым процессором.

реклама

Год спустя я вернулся к вопросу о замене "проца". Но, поразмыслив несколько дней, пришёл к выводу, что обновлять свой 1600X нет никакого смысла. Выделю основные причины.

Слишком большая переплата за небольшой скачок в производительности

Ещё на прошлой неделе Ryzen 3600 в большинстве магазинов стоил около 15 500 рублей. Свой Ryzen 1600X я смог бы продать на Авито по цене примерно 5 - 6 тысяч, так что докинуть нужно было бы около десятки.

Но, зайдя на Яндекс.Маркет сегодня, я просто ужаснулся. ОЕМ версия подорожала аж на 2 тысячи!

Есть предложения подешевле не из моего региона, но с учётом доставки выйдет примерно также. Обвал рубля очень сильно повлиял на цены комплектующих. В итоге, за примерно +30% к игровой производительности мне нужно заплатить 12 тысяч. Грабёж среди бела дня!





Стоит подождать Ryzen 4000-й серии

Уже 8 октября Лиза Су представит новые процессоры с архитектурой Zen 3. А значит, цены на прошлое поколение должны немного упасть. Возможно, в начале 2021 года Ryzen 3600 будет стоить хотя бы 10-11 тысяч рублей - тогда и будет смысл в таком размене.

Да, мой 1600Х сильно проигрывает в однопотоке 3600, поэтому иногда есть фризы в играх. Но я готов подождать ещё несколько месяцев, нежели бездумно переплачивать.

Нужно менять всю систему разом

Возможно, в апгрейде "через поколение" и вовсе нет смысла. У меня довольно простая плата на чипсете B350. Она хоть и поддерживает Ryzen 3600 после обновления BIOS, но такой материнки явно недостаточно для раскрытия потенциала данного процессора.

К тому же, у меня не самая удачная оперативка для Ryzen - одноранговая Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15 версии 5.30 c чипами Hynix A-die. Удалось разогнать её только до 3200 МГц, но лишь при поднятии напряжения и завышении таймингов (3200 МГц @ 16-18-18-18-36 @ 1.36v, ProcODT=48 ohm). Поняв, что особого профита это не даёт, я вернул стандартные 3000 МГц, дабы не рисковать гарантией. Для Ryzen 3600 даже сама AMD рекомендует оперативку с частотой не ниже 3600 МГц. Поэтому моя система не совсем подходит и будет искусственно ограничивать производительность.

Как вариант, я рассматриваю подождать ещё год и апгрейдиться уже на Ryzen 5-го поколения с поддержкой стандарта DDR5. В таком случае, необходимо будет менять разом всю систему: и материнскую плату, и оперативку. Условный бюджетный "Ryzen 5600" будет, скорее всего, уже не шести-, а восьмиядерный. Это необходимый минимум, чтобы не отставать от консолей нового поколения. Как известно, именно под них разработчики и "затачивают" игры.

Посоветуйте в комментариях - что мне лучше сделать в такой ситуации?