Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в октябре 2020
В данной статье разберём, какие видеокарты стоит покупать на вторичном рынке в различных ценовых диапазонах: до 5, 10, 15 и 20 тысяч рублей. Рассмотрим только выгодные и безопасные варианты. Погнали изучать сайты объявлений.
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Ценовой диапазон до 5 000 рублей
Выбрать что-то адекватное за столь малую сумму – не так уж просто. Но мы попробуем.
В идеале, нужно отыскать NVIDIA GeForce GTX 770, но только версию с 4 Гб видеопамяти. Версий с 2 Гб на рынке очень много, но такого объема будет недостаточно для современных игр в 1080p. В целом, это отличная видеокарта для своего времени, по производительности она сравнима с нынешней GTX 1650.
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Второй вариант, который бы я вам посоветовал – GTX 960, в идеале тоже с 4 Гб памяти. Но она будет немного слабее 770-й:
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Варианты от AMD, вроде Radeon R9 280X, рассматривать не стоит. Эти карты хоть и неплохи, но есть один большой недостаток – сильно греются. Очень вероятно, что такая умрёт уже через несколько месяцев.
Ценовой диапазон до 10 000 рублей
В этом сегменте самый популярный вариант – это GTX 1060. Как и в предыдущем случае, брать нужно исключительно версию на 6 Гб. Вариант с 3 Гб памяти не катит: маловато будет.
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Однако, за эти деньги вполне реально найти GeForce GTX 980 на 4 Гб. Это лучшая опция за 9-10 тысяч: она побыстрее той же 1060. Недостаток один – карточка уже довольно старая, про гарантию говорить не приходится. 980-ка достаточно надёжна, при этом нет проблем с памятью, как у GTX 970 (напомню, у неё из 4 Гб видеопамяти фактически доступны только 3,5).
Теперь про видеокарты от AMD. Оптимальный вариант – Radeon RX 580. Брать можно как версию на 4, так и на 8 Гб. Недостаток один – бюджетные Polaris'ы часто использовались в майнинге, шанс нарваться на такую очень велик. Стоит рассматривать только вариант с остаточной гарантией, чтобы можно было вернуть проблемную карточку в магазин.
Старые карты, вроде Radeon R9 390X я бы вообще рассматривать не стал - они прожорливые и горячие.
Ценовой диапазон до 15 000 рублей
В этом промежутке самым выигрышным вариантом выглядит NVIDIA GeForce GTX 1070. Отличная карта, которая актуальна до сих пор:
На пару-тройку тысяч дешевле можно найти GTX 980Ti - по производительности она примерно равна 1070, отличие только в чуть меньшем объеме видеопамяти (6 Гб против 8). Правда, вполне можно нарваться на отвал чипа – после 3-4 лет использования это довольно распространённое явление. Тут уж решайте сами, насколько вы готовы рискнуть, немного сэкономив.
У AMD ситуация чуть похуже – оптимальным выбором будет Radeon RX 590. Разброс цен довольно большой. Можно найти вариант как за 12-13, так и за 16 тысяч. Практически у всех карт будет остаточная гарантия, что хорошо для неопытного покупателя. Но проблема в том, что 590-ая примерно на 20% медленнее GTX 1070. Карта от "зелёных" будет предпочтительнее, пусть даже за неё придется немного переплатить.
Ценовой диапазон до 20 000 рублей
Самое вкусное оставил на десерт. Например, именно в данном сегменте можно найти одну из самых недооцененных видеокарт последних лет – GeForce GTX 1070Ti. По производительности она догоняет 1080, имеет отличный разгонный потенциал и практически всегда будет с гарантией. Хороший вариант можно найти тысяч за 17:
Можно рассмотреть к покупке и вышеупомянутую GTX 1080. Теоретически, ещё реально найти вариант с действующим 36-месячным чеком из магазина.
Из интересного, можно наткнуться на что-то вроде AMD Vega 56. Проблема всё та же – "красные" видеокарты очень популярны у майнеров. Последние стали достаточно активно их сливать, переходя на более выгодные опции для своих ферм. Покупать только с остаточной гарантией, если нашли дешёвый вариант.
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В заключении напомню о важности доскональной проверки видеокарты перед покупкой. Я уже писал об этом в предыдущем материале, повторяться не буду.
Призываю вас делиться своими выгодными вариантами б/у карт в комментариях, возможно это поможет кому-то при покупке.
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