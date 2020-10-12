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Мой первый ПК – возвращаемся в 90-е по воспоминаниям читателей overclockers.ru

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Предыдущая статья "Мой первый компьютер и первая игра" имела небывалый отклик у аудитории сайта. Писал я её для души, а не ради просмотров, но в итоге она неплохо "зашла" читателям, собрав почти 150 комментариев. Я прочитал все ваши истории и отобрал, на мой взгляд, самые интересные. Давайте снова предадимся ностальгии и вернемся во времени на 20-30 лет назад.

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"В 1991 году отец принес первый компьютер, который подключался к ТВ, а носителем информации были аудиокассеты" – вспоминает Анатолий Кочин. "Два года спустя, в семье появился IBM i286 – это был горизонтально расположенный системный блок, сверху него стоял монитор. Игры в основном гоночные, Tank и Dave. Операционной системой была OS DOS".  

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"Первый нормальный ПК я купил в 95 году – пришлось продать автомобиль" – делится воспоминаниями пользователь сайта kaissa. "Это был Intel Pentium 100, 8 Мб оперативной памяти, жесткий диск на 1,3 Гб. Видеокарту уже не помню. А первые игры: Supaplex и, конечно, Tetris".

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"Мой первый компьютер – программируемый инженерный калькулятор "Электроника МК52" с БРП4. Отец покупал его для работы еще в конце 80-х. На нем были игры, только нужно было запускать их с блока расширения памяти" – рассказывает читатель Leshiy2371, приложив ностальгического фото.

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"Первым ПК у меня был ноутбук – Fujitsu Lifebook 435Dx. Это был Pentium 133 MHz, 32 Мб ОЗУ и 1 Мб видеопамяти, а также жёсткий диск на 1,2 Гб. Куплен ещё в школьные годы на собственные средства – тогда, в 1998 году, я работал на заправке. Это было довольно прибыльно. А ноутбук работает и по сей день" – комментатор qot также поделился раритетным снимком.

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"Киевский Поиск-1, версии 1.05 с 512 Кб ОЗУ из первой партии декабря 1990 года" – вспоминает Inqizitor. А у юзера Jack NotFound он появился только в 1994 году: "736 килобайт памяти, видео CGA 32К, дисковод 720 Кб".

"Батя с работы (НПО ПМ имени академика М.Ф. Решетнева) в конце 1993 года принёс Pentium 1 90MHz, 4Mb RAM, S3 1Mb. Так началось моё знакомство с играми" – делится воспоминаниями Haustmyrkr.

"ZX Spectrum – мой первый ПК, в 92 году приобрели. Сразу купили литературу и я стал писать программы и даже игры на интерпретаторе языка Basic, а потом и на Ассемблере. И это в 12 лет" – хвастается ChAS.

"Эх, накатило... 2002 год, процессор Intel Pentium 4 с частотой 1.7 ГГц, материнская плата Asus P4P800 SE, оперативки 64 Мб, видеокарта GeForce 2 Ti 32 Mb, винчестер на 40 гигов, монитор NEC 17". Мышь не помню, а клавиатура была Cherry. Первая игра – Return to Castle Wolfenstein. Были времена, да!" – Александр Черн восстановил в памяти конфигурацию почти 20-летней давности.

"А мой первый был в 2003 году на Sempron 2500+, 256 ОЗУ и NVIDIA GeForce FX 5200 на 128 Мб. Сперва установил игру Need For Speed: Undeground.  А на третий день процессор от AMD был разогнан с 1500 до 1800 МГц. Заметьте, интернета у меня еще не было, и overclockers.ru я тогда не читал" – подмечает Алекс Холодов.

Похожей конфигурацией поделился Евгений из Самары. "В марте 2003-го я собрал компьютер на базе Athlon XP 1700+ и Gigabyte GA-7VA. Видеокарта была GeForce 4 Ti 4200, а также 256 Mb DDR-333 ОЗУ, звуковая плата SB Live! 5.1 и два жёстких диска Seagate 5400 RPM, по 20 Гб каждый. Также был крутой по тем временам ЭЛТ-монитор CTX PR711FL с разрешением 1152х864 при 100 Гц. Процессор разогнался и был стабилен на 2057 МГц, что при штатных 1467 МГц было очень ощутимо. Работал на уровне тогдашнего топа Pentium 4". 

Последнее воспоминание на сегодня – от Тимура Айдаровича. "Первый компьютер появился в 1997 году. Часть комплектующих я уже запамятовал. Точно помню, что был Pentium 166 MMX (он до сих пор у меня есть), 4 Мб оперативной памяти, звуковая карта с аналоговым входом и выходом и видеокарта без поддержки 3D, так как игры работали только при software-рендеринге. А еще помню шариковую мышь, которую приходилось постоянно чистить. Про игры я узнал от отца, играл в Dangerous Dave у него в рабочем кабинете. Это было в отделении милиции, примерно в 1994 году". 

***

На этом наш экскурс в историю завершён. Продолжайте делиться в комментариях своими воспоминаниями, будет интересно почитать.

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