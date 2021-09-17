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В загородном доме этим летом приходилось проводить достаточно много времени, и остро встал вопрос об охлаждении хотя бы одного из помещений, так как находиться в доме из-за дикой жары было просто невозможно. Купить и установить новый кондиционер, казалось бы, самое верное решение, но дом при нашем отъезде оставался без присмотра, и не хотелось бы лишиться нового кондиционера. Возникла мысль, а что если купить по дешевке только внутренний блок кондиционера, коих на том же АВИТО продается не мало, и вместо фреона подать в его испаритель холодную воду. Мысль мне показалась верной.

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Кратко напомню, как работает кондиционер. Во внутреннем блоке находится испаритель, в него через «капилляр» под давлением, создаваемым компрессором подается жидкий фреон. Давление в испарителе низкое, и фреон начинает кипеть, и испаряться с поглощением тепла. Вентилятор прогонят воздух через этот охлажденный испаритель, остывает и выбрасывается в помещение. Испарившийся фреон из испарителя по магистрали поступает во внешний блок, в компрессор, где им сжимается, при этом сильно нагреваясь. Далее фреон поступает в конденсатор, продуваемый наружным воздухом, отдает ему свое избыточное тепло, остывает, и переходит в жидкую фазу. И вновь через «капилляр» и магистраль поступает в испаритель во внутреннем блоке. И так далее по замкнутому циклу.

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Ну как говорится, сказано, сделано. Через непродолжительное время на просторах Авито, в моем городе был найден кондиционер за 3000 р. с неисправным, просто раздолбанным, горевшим наружным блоком, выглядел он так.

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Продавец объяснил, что в нем заклинил компрессор, и поскольку кондиционер был уже совсем не новым, то ремонтировать он его не стал, не захотел вкладывать деньги в старый кондиционер, а приобрел новый, а этот снял и положил в сарай. Но заверил меня, что внутренний блок полностью исправен. Я его купил. Привез в загородный дом, и приступил к установке. Просверлил стену, прикрепил к стене крепление блока, как полагается, с выдержкой горизонтального уровня. Просунул через стену два шланга, подачи холодной воды и отвода нагретой воды, подключил их к змеевику испарителя и обжал хомутами. Подключил к блоку дренажную трубку для отвода конденсата из блока на улицу, и установил его на стену. Монтаж магистрали отвода и подачи воды выполнял их материалов, которые оказались под рукой, где-то спаивал пластиковые трубы, где-то применял шланги.

Сразу хочу сказать, что принятию такого решения способствовал тот фактор, что водопроводной воды в загородном доме нет, но есть подземная бетонная емкость для воды на 18 кубометров, в которой вода всегда очень холодная, и этот фактор имел решающее значение в принятии решения. Потому, как, при использовании воды с водопровода, отработанную теплую воду с выхода испарителя пришлось бы утилизировать, сливать на улицу, а с нынешними ценами на воду, это было бы разорительно. А при использовании воды из подземной емкости, есть возможность в нее же, и сливать отработанную теплую воду, которая там и отдает свою тепловую энергию, так сказать, в холодную землю, и потери воды нет никакой. Для прокачки воды я использовал циркуляционный насос для систем отопления.

На насос подал питание с «мозгов» внутреннего блока, предназначенное для питания компрессора наружного блока. Таким образом, планировалось, что в помещении будет поддерживаться установленная температура. Охладилось помещение до установленной температуры, «мозги» блока насос отключили, начала температура подниматься, «мозги» насос включили, и заданная температура бы поддерживалась автоматически, как в штатном режиме. Оба шланга, «подающий» и «обратный», были опущены почти до самого дна в подземную емкость, но в разные ее углы, чтобы между ними было, как можно большее расстояние. На «подающий» шланг я естественно примастырил фильтр. «Обратный» шланг конечно, можно было бы не погружать в воду, но тогда при остановке насоса вода бы полностью стекала из контура, и он завоздушивался. А при включении насоса, он бы не смог поднять воду из подземной емкости из-за воздушной пробки. Поэтому погружение «обратного» шланга в емкость полностью решило проблему завоздушивания без каких либо обратных клапанов. В дальнейшем я следил, чтобы уровень воды в подземной емкости не опускался ниже половины, Если уровень начинал приближаться к середине, я сразу же заказывал машину воды.

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После того как все было собрано пришло время испытаний. Сначала пришлось, конечно, немного поизвращаться, чтобы заполнить охлаждающий контур водой. После этого кондиционер был включен, и вода с шумом начала бороться с остатками воздуха в испарителе блока, но через несколько минут посторонние звуки стихли, и от блока подуло холодным воздухом.

Теперь о том, какие результаты были достигнуты. Температура в комнате перед включением кондиционера было 32 °С., воды в подземной емкости – 9 °С, воды на выходе «сливного» шланга после 10 минут работы – 18 °С., воздуха на выходе внутреннего блока после 10 минут работы – 17°С.

По истечении 1 часа работы, я заметил, что «подающий» шланг, а длинна его была не малой, 7 м., по всей своей длине очень сильно покрылся конденсатом, вода буквально с него капала во всех местах. Это навело на мысль, что в нем происходит сильная потеря холода, и его пришлось обматывать теплоизоляционным материалом. В результате этого температура воздуха на выходе внутреннего блока уменьшилась на 2 градуса, и стала 15°С.

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Ну и через два, три часа, температура в помещении снизилась да 24 °С., как и было установлено на кондиционере, вернее на том, что от него осталось, и насос стал периодически отключаться. Плюс этой системы еще в том, что мощность циркуляционного насоса составляет около 100 Вт., что значительно ниже потребляемой мощности компрессором наружного блока, которая составляет порядка 600 Вт. Так что имеем еще и экономию электроэнергии.

Надеюсь, статья была для вас интересна, и может быть ее идея для кого-нибудь окажется полезной.

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