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На моем десктопном компьютере установлен SSD Crucial MX-200 500Gb, на котором установлена операционная система и игры.

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Где-то месяц назад игры стали ужасно лагать, зависали до 5 секунд, играть стало не возможно, компьютер иногда зависал намертво и сам перезапускался. Я начал искать причину, логично, что в первую очередь решил проверить состояние SSD Crucial MX-200 по его SMART.

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И обнаружил, что атрибут SMART-a 199 UltraDMA CRC Error Count (количество ошибок, возникших во время передачи данных по кабелю от материнской платы до дискретного контроллера диска) буквально за два дня вырос более чем на 2000 ошибок.

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Спустя два дня

Это вполне объясняло подобное поведение компьютера.

Естественно, что в первую очередь под подозрение попал кабель SATA, но нет, если бы это было так, то я не стал бы писать статью.

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Были перепробованы все кабеля SATA которые у меня только есть, для проверки также поменян кабель SATA с HDD, который у меня стоит на компьютере в качестве хранилища, кстати на нем этот атрибут равен нулю, то есть не возникло ни одной ошибки. Переподключал кабель SATA в разные порты на материнской плате, но и это ничего не дало.

После этого SSD был установлен в ноутбук, где при тех же играх и нагрузке данный атрибут SMART-a не увеличился ни на единицу, и ноутбук работал отлично.

Контроллер материнской платы компьютера я тоже исключил, так как установив на HDD стоящий в компьютере операционную систему и игры, и погоняв его с теми же нагрузками, увидел, что атрибут UltraDMA CRC Error Count не увеличился, так и остался равным нулю.

Что же тогда еще остается?

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Отступление:

При замене кабелей SATA на SSD, один кабель SATA я приобрел в магазине, на всякий случай, так как думать уже не знал на что. Когда я его покупал, оговорился о данной проблеме. И от продавцов узнал для себя удивительную вещь: они авторитетно заявили, что возможно у меня стоит кабель SATA 2 и не обеспечивает необходимую пропускную способность, и нужно купить у них кабель SATA 3, и даже показали кабель на котором стоит клеймо SATA 3 (может я этого не знаю). Я возразил, сказал, что такого быть не может, что у них у всех 7 pin , и одинаковые медные проводники, и электрический сигнал распространяется одинаково. пропускная способность зависит от контроллера материнской платы и от контролера жесткого диска, а не от 7 медных проводников, которыми они соединены. И на вопрос чем они физически отличаются, внятно объяснить мне не смогли.

Что думаете вы по этому поводу напишите в комментариях.

Но я все-таки купил у них этот кабель SATA 3. Ну как вы и подумали проблему это не решило.

Дальше я принялся ковырять блок питания. По замерам мультиметра, и по данным проги «AIDA» все напряжения были в норме. Но при измерении осциллографом пульсаций по питанию, в большей мере меня интересовало питание 5 В. которым питался SSD , было выявлено наличие провалов в осциллограмме с 5 до 4,5 В.

https://disk.yandex.ru/i/v3nlN_OmffD_hw

Расположение их по шкале времени имело случайный характер. Но казалось бы, и 4,5 В. достаточно, так как в SSD стоят свои преобразователи в более низкие напряжения. Но я все же в качестве диагностики попытался уменьшить эти пульсации и подключил прямо к разъему MOLEX к шине 5 в. электролитический конденсатор на 4000 мкФ.

И наконец это решило проблему, осциллограмма выровнялась, провалы пропали, атрибут 199 UltraDMA CRC Error Count больше не увеличивается, компьютер летает, игры не лагают. Теперь выберу время, разберу блок питания и займусь им.

Надеюсь, мой случай окажется вам интересен и полезен.