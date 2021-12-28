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Большой анонс Xiaomi: четыре смартфона, планшет, пять версий прошивки MIUI 13, наушники и смарт-часы
Компания представила много новинок.
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Компания Xiaomi закрыла 2021 год масштабным анонсом, в рамках которого она представила смарт-часы, полностью беспроводные наушники, пять версий программного обеспечения MIUI, новую модификацию планшета, подарочное издание сгибаемого смартфона и три флагмана нового поколения. Теперь обо всё в порядке очереди.

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Xiaomi 12, Xiaomi 12X и Xiaomi 12 Pro – главные новинки большой презентации. О них вы можете прочитать отдельно тут, тут и тут соответственно. Все они выйдут на рынок с предустановленным программным обеспечением MIUI 13, о котором тоже есть отдельная заметка – здесь. А в этом материале мы расскажем о других новинках.

Начнём с подарочного издания Xiaomi MIX FOLD. Сгибаемый смартфон обзавёлся лимитированной версий в честь грядущего года Тигра. В плане технических характеристик никаких отличий не предусмотрено, не считая отсутствия версий с 256 ГБ встроенной памяти.

Поставляться модель будет в праздничной коробке, в которой помимо флагмана пользователи найдут полностью беспроводные наушники Xiaomi True Wireless Earbuds 3 Pro. Стоимость Xiaomi MIX FOLD составила всего лишь 1 400 долларов. Это на 150 долларов дешевле в сравнении с оригинальным смартфоном в базовой модификации и сразу на 600 долларов дешевле топовой версии, которая вышла минувшей весной. Новинка оснащается 16 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем объёмом 512 ГБ.

TWS-наушники называются Xiaomi True Wireless Earphones 3. Новинка может похвастаться адаптивной системой подавления шумов, для работы которой предусмотрено сразу три микрофона. Минимальный уровень шума – 40 дБ. Есть поддержка HiFi Audio, а для быстрого управления на каждом независимом модуле располагаются сенсорные панели.

По словам производителя, наушники могут проработать без подзарядки с учётом кейса до 32 часов. Рекомендованная стоимость составила порядка 70 долларов.

Ещё одна новинка компании – планшет Xiaomi Pad 5 Pro. Оригинальная модель вышла ещё в августе нынешнего года, но появилась на рынке только с 6 ГБ оперативной памяти. Теперь же пользователям доступен вариант с накопителем 256 ГБ в паре с 8 ГБ ОЗУ.

Прочие параметры планшетного компьютера сохранились. Тут вам и 11-дюймовый дисплей IPS с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2560 x 1600 точек, и мобильный процессор Snapdragon 870, аккумуляторная батарея ёмкостью 8600 мА*ч с 67-ваттной зарядкой по проводу.

Поддерживает ли этот вариант мобильные сети пятого поколения, не уточняется. Стоимость Xiaomi Pad 5 Pro в топовой модификации памяти составила 470 долларов. К планшету можно приобрести защитный чехол с клавиатурой, который был оценён в 65 долларов.

Смарт-часы китайской компании называются Xiaomi Watch S1. Они обзавелись сапфировым стеклом и кожаным ремешком. Корпус изготовлен из нержавеющей стали и может похвастаться защитой от воды по стандарту 5 ATM.

Новинка оснащается 1,43-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 466 x 466 пикселей. На борту есть сенсоры для определения уровня кислорода в крови и подсчёта частоты сердечных сокращений. АКБ на 470 мА*ч обеспечивает до 12 дней работы. Также отметим NFC и GPS.

Стоимость Xiaomi Watch S1 составила 200 долларов. Также в продаже ожидается версия с силиконовым ремешком. Её можно будет купить на 15 долларов дешевле. На рынке новинка появится в первых числах следующего месяца.

И в завершение – о программном обеспечении. Прошивка MIUI 13 вышла для смартфонов, тогда как для планшетов доступна MIUI 13 Pad. Она приносит ряд оптимизаций и добавляет возможность перетаскивать окна открытых программ, как в настольных ПК.

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Также Xiaomi представила оболочки MIUI FOLD для сгибаемой модели Xiaomi MIX FOLD, MIUI TV для умных телевизоров и MIUI Home для умных дисплеев. О первых двух информации нет. Последняя позволит сделать из умных экранов полноценный центр управления устройствами умного дома.

#xiaomi
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