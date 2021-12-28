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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Компания Xiaomi следом за Xiaomi 12 Pro представила смартфон, который будет претендовать в 2022 году на звание лучшего компактного флагмана. Новинка называется Xiaomi 12. Она имеет габаритные размеры, сопоставимые с iPhone 13, но отличается более тонкими экранными рамками.

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Флагман китайского производителя заключён в корпус из стекла Gorilla Glass последнего поколения и металла, габариты которого составляют 152,7 x 69,9 x 8,2 мм. Весит модель 179 граммов. На фронтальной панели установлен OLED-экран, получивший оценку A+ от DisplayMate.

В основу дисплея положена 6,28-дюймовая панель формата Full HD+ с поддержкой Dolby Vision и частоты обновления картинки 120 Гц. Матрица соответствует стандарту HDR10+, имеет соотношение сторон 20 к 9, пиковую яркость 1100 нит, встроенный сканер отпечатков пальцев и отверстие под 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

Кремниевым мозгом в Xiaomi 12 стала однокристальная система Snapdragon 8 Gen1. Флагманский мобильный процессор нового поколения работает с частотой до 3 ГГц и располагает графическим контроллером Adreno 730. Изделие изготовляет по нормам 4-нанометрового технологического процесса.

В основной камере используется трио модулей разрешением – 50 МП + 13 МП + 5 МП. Последний отвечает за макросъёмку. Несмотря на слухи, смартфон оставили без полноценного телеобъектива, хотя ему приписывали 3-кратный зум. Новинка может похвастаться поддержкой записи видео в 8K UHD при 24 FPS и HDR и в 4K UHD при 60 FPS с HDR10+. Также отметим систему оптической стабилизации изображения.

Xiaomi 12 работает от встроенного аккумулятора, который имеет ёмкость 4500 мА*ч. На полную «заправку» с использованием 67-ваттной проводной подзарядки уходит порядка 40 минут. Есть в смартфоне и беспроводная зарядка. Он восполнит заряд за 53 минуты. Поддерживаются технологии USB Power Delivery 3.0 и Qualcomm Quick Charge 4+.

Флагман нового поколения обзавёлся стереофоническими динамиками Harman / Kardon, чипом NFC, адаптеры Bluetooth 5.2 и Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц, а также ИК-портом и USB-C. О защите от воды информации нет. Разъёма для наушников и слота под карты памяти смартфон не получил.

Xiaomi 12 будет продаваться с предустановленной прошивкой MIUI 13 на Android 12 в чёрной, оливковой, синей и розовой расцветках корпуса. Новинка оказалась примерно на 30 долларов дешевле своей предшественницы, которую в зависимости от модификации оценили в 610-720 долларов.

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За Xiaomi 12 в конфигурации 8/128 ГБ нужно отдать 580 долларов, тогда как версия с накопителем удвоенной вместимости стоит уже 630 долларов. Топовый вариант с хранилищем объёмом 256 ГБ в паре с 12 ГБ ОЗУ оценили в 690 долларов.