Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
Xiaomi 12X представлен официально – Snapdragon 870, компактные размеры и MIUI 13 по цене от $500
Почти Xiaomi 12, но скромнее и дешевле.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок

Китайская компания Xiaomi после двух флагманских смартфонов нового поколения (первый, второй) на базе мобильного процессора Snapdragon 8 Gen1 анонсировала более скромную модель. Третья новинка получила названием Xiaomi 12X. От стандартного издания она имеет четыре ключевых отличия, включая стоимость.

реклама

Герой заметки тоже оборудован 6,28-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Есть встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, врезанная камера для селфи на 32 МП и основная камера разрешением 50 МП + 13 МП + 5 МП.

Из общего также стоит отметить NFC, Wi-Fi 6, ИК-излучатель и стереофонические динамики Harman / Kardon. Продаваться Xiaomi 12X будет с предустановленной оболочкой MIUI 13, в основу которой положена операционная система Android 12.

Теперь перейдём к отличиям. Первое касается аппаратной платформы. Героя заметки оставили без топовой 4-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 8 Gen1. Её место заняла более скромная 7-нанометровая мобильная платформа Snapdragon 870. Чип всё так же дополняется 8/12 ГБ оперативной памяти, тогда как вместимость встроенного флеш-накопителя тоже составляет 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от модификации.

Ещё два отличия коснулись мощности быстрой зарядкой. Xiaomi 12X сохранил аккумуляторную батарею ёмкостью 4500 мА*ч, но лишился при этом беспроводной зарядки, которая у стандартного издания имеет мощность 50 Вт. Кроме того, производитель урез мощность проводной зарядки со 120 Вт до 67 Вт.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

На фоне таких изменений, разумеется, упала и стоимость новинки. Если обычный Xiaomi 12 в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 128 ГБ стоит 580 долларов, то наш герой оценён в 500 долларов. Стоимость вариантов с 256 ГБ хранилища составила 550 долларов (8 ГБ ОЗУ) и 600 долларов (12 ГБ ОЗУ). Покупателям Xiaomi 12X будет предлагаться в чёрной, синей и розовой расцветках корпуса.

#xiaomi
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Анонс Xiaomi 12– компактный флагман на Snapdragon 8 Gen1 с 50-МП камерой и MIUI 13 по цене от $580
Представлен Xiaomi 12 Pro – Snapdragon 8 Gen1, три камеры по 50 МП, 120-Вт зарядка и цена от $740
Анонсирована оболочка MIUI 13 – повышенная конфиденциальность, повышенная плавность и новый дизайн
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 13-й: Moving Out
90
27 смартфонов Xiaomi получат стабильную MIUI 13 до конца декабря 2021 года
+
Произошел запуск Ethereum 2.0 в тестовой сети Kintsugi
28
Российские майнеры скупают эффективные в майнинге GeForce RTX 2060S пользуясь новогодними скидками
21
Valve подвела итоги года в Steam, назвав игры с самой большой выручкой
4
LG на CES 2022 представит два новых гибких OLED-решения
1
HDMI 2.1a может улучшить внешний вид фильмов и игр на вашем ПК
21
Главе Intel потребуется десятилетие, чтобы исправить ошибки предшественников
38
3dcenter назвал NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB самой бессмысленной видеокартой за долгое время
20
Эксперты РБК не исключают полного запрета криптовалют в РФ в 2022 году
23
В Сети появились цены Xiaomi 12 и Xiaomi 12X – флагманы будут стоить намного дороже, чем ожидалось
2
Китайскую видеокарту Fenghua Gaming показали в видео тестовой демонстрации
42
Обновление 2.4 для бестселлера Genshin Impact обзавелось датой релиза и новыми подробностями
+
Realme 9 Pro+ 5G появился на сайте сертификации Bluetooth SIG
+
Энергосистема Казахстана оказалась не готова к наплыву майнеров из Китая
8
Хардкорный боевик Ready or Not стартовал с первого места в недельном чарте продаж в Steam
+
Выясняем, занижает ли NVIDIA производительность видеокарт в новых драйверах
19
Провальная Mass Effect: Andromeda выглядит разочаровывающе с трассировкой лучей в разрешении 8К
7
Российские суды закупят 10 000 копий Windows – один ключ обойдётся в 14 600 р
31
Локдаун остановил работу предприятий Samsung, выпускающих половину годового объёма твердотельной памяти
12

Популярные статьи

Подробный гайд по грамотной установке и настройке Windows 10 21H2 на примере моего ПК
73
Почему я в 2022 году не буду покупать флагманы NVIDIA, а Radeon RX 6900XT считаю оптимальным выбором
81
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2021
23
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
261
Об NFT простыми словами: почему за это платят миллионы, что это вообще такое и каковы перспективы
33
Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
21
По каким причинам игроки бросают игру World of Tanks и что в ней больше всего их раздражает
28
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
20
Прощаемся с 2021 годом. Какими IT событиями запомнился уходящий год
14
Обзор гравера ЗУБР ЗГ-160 КН41
5

Сейчас обсуждают

pavel
21:39
Танки это музейная игра, и развитие игры в данной концепции жёстко ограничен. И не забывайте выражение как "бизнес по-русски". Играю на приеме обр51, 2100боев и всего лишь 6 умений. Это сколько надо и...
По каким причинам игроки бросают игру World of Tanks и что в ней больше всего их раздражает
ffe
21:36
Без дополнительного хлама такой зубр продают по 1400 (цена в магазе всеинструменты.ру). По сути, маломощный движок с резьбой на валу, плюс цанга. Самый примитивный электроинструмент, проще быть не мож...
Обзор гравера ЗУБР ЗГ-160 КН41
Inqizitor
21:36
Убрать из игры арту вообще, колесников, понерфить стшки некоторые и опять вернуть Вафлю 10 вместо гриля. Сделать выбор карт для игры, не исключение 2 карт, а выбор 5-7 любимых, чтобы все игры были тол...
По каким причинам игроки бросают игру World of Tanks и что в ней больше всего их раздражает
Михаил
21:29
https://www.youtube.com/watch?v=eOPA2Fh--j4 Сдохла плата после тестов. Хорошо интел делает
Почему я больше никогда не куплю AMD
Дмитрий Перевертов
21:29
Вопрос в том что у вас сейчас, если что то хотя бы от гтх1063 или рх574, можно и пересидеть год и даже 2 на фулл хд, если хуже, кто вам не давал раньше купить?! Если продали свою видеокарту "задорого"...
Почему я в 2022 году не буду покупать флагманы NVIDIA, а Radeon RX 6900XT считаю оптимальным выбором
Максим Ширшов
21:28
Я думаю игроков больше всего раздражают серии побед и сливов. Когда у человека 10+ побед подряд - это радует, но как правило это означает, что скоро будет 10+ сливов подряд с редкими исключениями. Это...
По каким причинам игроки бросают игру World of Tanks и что в ней больше всего их раздражает
Зю
21:28
Игра, где без вливания бабла в игру хотя бы на прем аккаунт ты сосёшь. Потому что без вливания бабла ты не можешь себе позволить нормальные снаряды, хорошие расходники, улучшенные модули и прокачка-ст...
По каким причинам игроки бросают игру World of Tanks и что в ней больше всего их раздражает
Profit
21:24
да-да. Ghost In The Shell помахивает ручкой
Парализованный австралиец опубликовал свой первый твит силой мысли
Alexandr Krylov
21:19
Конечно хлам все что не Интел хлам, запомни :)
12-ядерный Core i7-12700F за 330 долларов обошёл в Geekbench Ryzen 9 5900Х стоимостью 550 долларов
Alexandr Krylov
21:18
Зачем врешь или нравится набрасывать свежепереваренное на вентилятор. И если бы 5900x стоил 400 это был бы лучше проц чем 12700 за свои а не хлам.
12-ядерный Core i7-12700F за 330 долларов обошёл в Geekbench Ryzen 9 5900Х стоимостью 550 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем