Почти Xiaomi 12, но скромнее и дешевле.

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Китайская компания Xiaomi после двух флагманских смартфонов нового поколения (первый, второй) на базе мобильного процессора Snapdragon 8 Gen1 анонсировала более скромную модель. Третья новинка получила названием Xiaomi 12X. От стандартного издания она имеет четыре ключевых отличия, включая стоимость.

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Герой заметки тоже оборудован 6,28-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Есть встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, врезанная камера для селфи на 32 МП и основная камера разрешением 50 МП + 13 МП + 5 МП.

Из общего также стоит отметить NFC, Wi-Fi 6, ИК-излучатель и стереофонические динамики Harman / Kardon. Продаваться Xiaomi 12X будет с предустановленной оболочкой MIUI 13, в основу которой положена операционная система Android 12.

Теперь перейдём к отличиям. Первое касается аппаратной платформы. Героя заметки оставили без топовой 4-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 8 Gen1. Её место заняла более скромная 7-нанометровая мобильная платформа Snapdragon 870. Чип всё так же дополняется 8/12 ГБ оперативной памяти, тогда как вместимость встроенного флеш-накопителя тоже составляет 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от модификации.

Ещё два отличия коснулись мощности быстрой зарядкой. Xiaomi 12X сохранил аккумуляторную батарею ёмкостью 4500 мА*ч, но лишился при этом беспроводной зарядки, которая у стандартного издания имеет мощность 50 Вт. Кроме того, производитель урез мощность проводной зарядки со 120 Вт до 67 Вт.

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На фоне таких изменений, разумеется, упала и стоимость новинки. Если обычный Xiaomi 12 в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 128 ГБ стоит 580 долларов, то наш герой оценён в 500 долларов. Стоимость вариантов с 256 ГБ хранилища составила 550 долларов (8 ГБ ОЗУ) и 600 долларов (12 ГБ ОЗУ). Покупателям Xiaomi 12X будет предлагаться в чёрной, синей и розовой расцветках корпуса.