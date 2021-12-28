Он выйдет на рынок с Android 12 и MIUI 13.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Китайская компания Xiaomi представила свой главный флагманский смартфон нового поколения. По крайней мере, таким он будет оставаться ещё несколько месяцев, пока не выйдет версия Ultra. Новинка же называется Xiaomi 12 Pro.

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Смартфон получил «лучший в истории» дисплей, по версии самой Xiaomi. Панель действительно неплохая. Она имеет разрешение Wide Quad HD+ (1440 x 3200 точек), поддерживает HDR10, Dolby Vision и 120 Гц, а диагональ составляет 6,73 дюйма. Яркость на пике – 1500 нит. Матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass последнего поколения.

В экран интегрирован сканер отпечатков пальцев. До анонса говорили, что он может определять пульс. Такое мы видели в прошлом году в Xiaomi Mi 11. На презентации же ничего об этой функции не сказали. Вверху дисплея есть отверстие с 32-мегапиксельной селфи-камера, которая поддерживает технологию Face Unlock.

Само собой, аппаратная платформа в Xiaomi 12 Pro строится вокруг 4-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 8 Gen1. Наконец-то мы узнали, что за графику в новой однокристальной системе отвечает чип Adreno 730. Пиковая частота CPU составляет 3 ГГц.

Вопросами питания занимается встроенная аккумуляторная батарея на 4600 мА*ч. За 18 минут её можно полностью зарядить проводным путём. На «заправку» беспроводным путём уходит порядка 42 минут. И да, мощность проводной и беспроводной зарядки составила соответственно 120 Вт и 50 Вт.

Одна из фишек смартфона – основная камера. В Xiaomi 12 Pro она имеет разрешение 50 МП + 50 МП + 50 МП. Главный модуль получил новый датчик изображения Sony IMX707 оптического формата 1/1,28 дюйма. В двух других установлены сенсоры производства компании Samsung.

Новинка может похвастаться 2-кратным оптическим зумом без потери качества, тогда как Xiaomi Mi 11 Pro располагает перископом с приближением 5x. Снимать видео можно в формате 4K ULTRA HD при 60 FPS или 8K UHD при 24 FPS.

Xiaomi 12 Pro оборудован квартетом стереофонических динамиков. О защите от воды и пыли ничего на презентации не сказали, тогда как у версии Pro уже минувшего поколения заявлен стандарт IP68. Из прочего отметим порт USB-C и набор беспроводных интерфейсов, включая Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц. Разъёма для наушников и слота под карту памяти в смартфоне не предусмотрено.

Флагман будет продаваться с предустановленной операционной системой Android 12, дополненным фирменным программным обеспечением MIUI 13. Пользователям будут доступны модификации с 8/12 ГБ оперативной памяти и хранилищем, рассчитанным на 128/256 ГБ данных.

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Стоимость Xiaomi 12 Pro в базовой комплектации составила 740 долларов, а в топовой – 850 долларов. Также в продаже появится версия 8/256 ГБ за 780 долларов. Как видим, флагман нового поколения оказался примерно на 40-50 долларов дешевле модели Xiaomi Mi 11 Pro, за которую просили в Китае на старте продаж от 780 долларов до 900 долларов в зависимости от спецификации.