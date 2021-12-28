К смартфонам Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X компания представила новую прошивку.

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К смартфонам Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X китайская компания представила новую версию программного обеспечения. MIUI 13 для них будет доступна с операционной системой Android 12, но некоторые модели производителя получат апдейт с Android 11.

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При разработке новой версии прошивки китайские программисты вновь уделили время оптимизации. По словам производителя, MIUI 13 – самая плавная оболочка в мире, если мы говорим о смартфонах, которые работают на базе операционной системы Android.

Xiaomi обещает, что устройства с MIUI 13 в течение 36 месяцев потеряют не более 5% производительности. В то же время плавность работы системы выросла на 20-26% в целом, а в предустановленных программах – на 15-52%, если сравнивать c программным обеспечением MIUI 12.5.

Разработчики полностью изменили фирменный шрифт MiSans, сделав его более компактным. За счёт этого на экране умещается ещё больше информации. Об этом новшестве мы знали уже давно. Ещё два апдейта, о которых говорили несколько месяцев – виджеты в стиле iOS и функция расширения оперативной памяти. Всё это в следующем месяце будет доступно в прошивке MIUI 13.

Xiaomi интегрировала в программное обеспечение технологию Mi Magic Center, которая даёт возможность быстро передавать контент с одного устройства на другое. В такой способ компания пытается наладить взаимодействие между смартфонами, планшетными компьютерами, лэптопами, телевизорами, умными часы и другими гаджетами экосистемы.

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Из прочего стоит отметить улучшенный тёмный режим, работу над энергосбережением и повышенную конфиденциальность данных. Что касается последнего пункта, тут речь идёт о размытии карт при вводе данных в приложениях. Скорее всего, в глобальной версии MIUI 13 мы этого нововведения не увидим.