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110 смартфонов Huawei и Honor получат операционную систему Harmony OS 2.0

Рассылка начнётся в апреле этого года.
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Китайская компания Huawei запланировала масштабное обновление смартфонов на 2021 год. Уже через несколько дней производитель анонсирует флагманские модели Huawei P50, которые будут работать под управлением программного обеспечения Harmony OS 2.0.

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Всего же проприетарная версия операционной системы станет доступна для 110 смартфонов на процессорах Kirin 710, Kirin 810, Kirin 820, Kirin 980, Kirin 985, Kirin 990 4G/5G. Kirin 9000E и Kirin 9000. Ранее мы перечисляли 13 моделей 2018 года и 41 устройство 2019 года, которые перейдут с прошивки EMUI на Harmony OS 2.0. В этом материале рассмотрим ещё несколько десятков смартфонов, которые вышли в 2020-2021 гг.

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Начнём с флагманов на процессорах серии Kirin 9000. Их насчитывается только пять. Четыре модели были представлены в прошлом году и представляют семейство Huawei Mate 40. Пятый флагман – недавняя новинка Huawei Mate X2.

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7 топовых моделей с процессорами Kirin 990 4G/5G и Kirin 990E тоже смогут перейти на Harmony OS 2.0. В первую очередь отметим флагманское семейство Huawei P40, которое уже состоит из четырёх девайсов. Также сюда входят Huawei Mate X, Mate 30E Pro 5G и Mate 40E. И ещё не стоит забывать о Huawei P30 Pro New Edition на Kirin 980.

Китайская компания выпустит Harmony OS 2.0 на все модели серии nova, начиная с седьмого поколения. Это Huawei nova 7i / 7 SE / 7 5G / 7 Pro / 7 SE Youth, nova 8 / 8 Pro / 8 SE. Из смартфонов среднебюджетного уровня также нужно отметить Huawei P40 Lite / Lite 5G, Enjoy 20 Pro и Enjoy Z.

А теперь перейдём к бюджетникам, которые получат проприетарную операционную систему. Их насчитывается более дюжины. Подавляющее большинство работает на процессорах Kirin 710/710A/710F. Но есть несколько устройств на SoC MediaTek – Enjoy 20 / 20 Plus и Y9a. Чипом Kirin 710 оборудованы Huawei P30 Lite, P40 Lite E, P Smart 2020 и Y9s. Версия Kirin 710A установлена в Huawei Y7a, P Smart 2021 и Enjoy 20 SE. Наконец, Kirin 710F используется в Huawei Y8p, P Smart S, Y7p и P Smart Pro.

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И в завершение поговорим о смартфонах бренда Honor. Harmony OS 2.0 станет доступна для 18 моделей некогда дочерней компании Huawei. Обновление получат Honor X10 Lite, Play 4T и 9C на Kirin 710A; Honor 20F, 9X Lite и 30i на Kirin 710F.

В списке числятся более продвинутые модели Honor X10 и Honor 30S на Kirin 820, Honor 30 на Kirin 985 и Honor Play 4T Pro на Kirin 810. Флагманы с SoC Kirin 990 тоже здесь – Honor 30 Pro/Pro+ и Honor Play 4 Pro. И в завершение перечислим модели на чипах MediaTek – Honor V40, V40 Lite, X10 Max, 30 Lite и Play 4.

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