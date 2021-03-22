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На прошлой неделе мы писали о том, что 13 смартфонов Huawei и Honor на базе мобильных процессоров Kirin 980 и Kirin 710 будут обновлены до Harmony OS 2.0. Речь шла о моделях 2018 года выпуска. Также стало известно, что ещё 41 устройство двух брендов получит операционную систему Harmony OS 2.0 на замену Android с прошивкой EMUI.

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Китайская компания Huawei выпустит проприетарное программное обеспечение Harmony OS 2.0 для четырёх моделей 2019 года выпуска, которые оборудованы 7-нанометровым мобильным процессором Kirin 810. Речь идёт о представителях линейки nova пятого и шестого поколения. Обновление станет доступно для Huawei nova 5, nova 5i Pro, nova 5Z и nova 6 SE. Ни одна из моделей официально в России не продаётся.

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Harmony OS 2.0 обещана более чем дюжине смартфонов с 12-нанометровыми однокристальными системами Kirin 710 и Kirin 710F под капотом. Апдейт придёт на Huawei P Smart Z (F), P Smart 2019 (F), P 20 Lite и P30 Lite. Также фирменная операционная система будет доступна для Huawei Enjoy 9S, Enjoy 10+ (F), Enjoy 10 (F), Enjoy 10S (F), Huawei Y9s (F), Y9 Prime 2019 (F), nova 5i (F) и nova 4e. В скобках буква F означает, что смартфон оснащён чипом Kirin 710F. Правда, от обычно Kirin 710 он никак не отличается.

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Наконец, перейти на Harmony OS 2.0 смогут владельцы флагманских и «околофлагманских» моделей 2019 года, которые оснащаются однокристальными системами Kirin 980, Kirin 990 и Kirin 990 5G. Из не самых топовых решений отметим Huawei nova 5T и nova 5 Pro на Kirin 980, а также Huawei nova 6 и nova 6 5G на Kirin 990 и Kirin 990 5G соответственно.

Возможность заменить прошивку EMUI 11 с операционной системой Android 10 на фирменное ПО Harmony OS 2.0. будет у владельцев все флагманских смартфонов, начиная с семейства Huawei P30 на Kirin 980. Речь идёт о сгибаемом устройства Huawei Mate X, а также о семействе Huawei Mate 30, которое в 2019 году было представлено пятью моделями на Kirin 990 и Kirin 990 5G.

Что касается смартфонов Honor, обновление получат только двенадцать моделей 2019 года выпуска. Из флагманов на Kirin 980 и Kirin 990/990 5G отметим Honor 20, Honor View 30, их версии Pro и слайдер Honor Magic 2 3D. Также Harmony OS 2.0 будет доступна для пяти смартфонов на Kirin 710 и Kirin 710F. Это Honor 9X (F), Honor 20i, Honor Play3 (F) и две версии Honor 20 Lite. Кроме того, операционная система компании Huawei «прилетит» двум моделям среднебюджетного уровня с 7-нанометровым мобильным процессором Kirin 810. Речь идёт о Honor 9X Pro и Honor 20S.

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Harmony OS 2.0 анонсировали ещё в третьем квартале прошлого года. Полноценная премьера ожидается весной. Операционная система может быть представлена вместе со смартфонами семейства Huawei P50. В таком случае они первыми получат стабильную версию программного обеспечения. Пока что в Китае Harmony OS 2.0 доступна в виде закрытой бета-версии для нескольких планшетов и смартфонов Huawei / Honor.