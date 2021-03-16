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Компания Huawei раскрыла новые детали о планах по переходу с программного обеспечения EMUI с Android 10/9.0 на операционную систему Harmony OS 2.0. Проприетарная ОС будет доступна для девяти смартфонов Huawei и четырёх моделей Honor, анонсированных в 2018 году.

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Производитель объявил, что фирменную операционную систему можно будет установить вместо оболочки EMUI на все устройства 2018 года, оснащённые процессорами Kirin 980 и Kirin 710. Однокристальные системы выполнены по нормам 7-нанометровой и 12-нанометровой технологий соответственно.

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Чипсет Kirin 710 дебютировал в середине 2018 года в составе смартфона Huawei nova 3i, который отличался сдвоенной фронтальной камерой с разрешением 24 Мп + 2 Мп и стильным дизайном на то время. Оценили его примерно в 300 долларов.

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Ближе к концу лета компания выпустила бюджетную модель Huawei P Smart+ 2019. Её фишкой стала основная камера, которая объединила три оптических модуля. Также на базе Kirin 710 работают бюджетные смартфоны 2018 года под названием Huawei Y9 (2019), P Smart 2019 и Mate 20 Lite.

HarmonyOS 2.0 будет доступна для четырёх флагманских моделей Huawei конца 2018 года. Речь идёт о квартете семейства Mate 20. В 2018 году в рамках оного китайская компания представила одноименный стандартный вариант, версию Pro, люксовое издание Porsche Design и фаблет Mate 20 X.

Huawei Mate 20 Pro может похвастаться изогнутым дисплеем со встроенным сканером отпечатков пальцев, 40-мегапиксельной камерой и поддержкой технологии Face ID, которая практически не встречается в смартфонах на базе операционной системы Android. Флагман класса «люкс» получил такие же характеристик, но на крышка оформлена кожей и стеклом. А вот Huawei Mate 20 X отличается в первую очередь поддержкой стилуса. Все четыре смартфона оборудованы чипсетом Kirin 980.

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Что касается моделей Honor трёхлетней давности, то операционную систему Harmony OS 2.0 получат флагманы Honor Magic и Honor View 20 на базе чипсета Kirin 980, а также бюджетники Honor 8X и Honor 10 Lite с однокристальной системой Kirin 710 под капотом.

Решение обновить смартфоны на чипсете Kirin 710 – это хороший шаг со стороны китайской компании. Он демонстрирует, что производитель не забывает о старых моделях. Но параллельно с этим Huawei отказывается переводить на Harmony OS 2.0 устройства с Kirin 970.

Однокристальная система вышла в конце 2017 года и лежит в основе большинства флагманов 2018 года. Таким образом, установить Harmony OS 2.0 нельзя будет на Huawei P20 и P20 Pro, на Honor 10, Honor Play и ещё несколько моделей. При этом каждая из них производительнее и дороже любого смартфона на Kirin 710.