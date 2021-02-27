63 устройства Huawei и Honor получат операционную систему Harmony OS 2.0
Компания Huawei в этом году представила только два смартфона. Оба появились на этой неделе. Первым был анонсирован складной девайс Mate X2 на Kirin 9000 стоимостью около 3000 долларов, а после него вышел Huawei P40 4G на Kirin 990 4G за 525 долларов. Через месяц производитель выпустит флагманское семейство Huawei P50 и начнёт обновлять программное обеспечение. Более шести десятков устройств Huawei и Honor получат операционную систему Harmony OS 2.0 вместо Android 11.
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Ещё в прошлом году компания выпустила Harmony OS 2.0 Beta для нескольких смартфонов флагманского уровня и пары планшетных компьютеров. Размер обновления составляет свыше 4 ГБ. При этом пользователи могут вернуться на программное обеспечение EMUI 11 с операционной системой Android 10. Всего Harmony OS 2.0 получит 40 смартфонов, несколько планшетов и смарт-часов Huawei, а также 14 умных телефонов и планшетный компьютер Honor. Но обо всё по порядку.
Huawei выпустит Harmony OS 2.0 на все флагманские смартфоны Mate, начиная с семейства Mate 20, которое было анонсировано в конце 2018 года. Также фирменная операционная система «прилетит» на флагманские модели Huawei P, начиная с 30-й серии. Заметим, что в список уже включены Huawei P50, Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pro+, которые ещё не были представлены.
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Из более скромных смартфонов отметим модели nova 6, nova 7 и nova 8, а также Huawei P smart S и P Smart 2021. Также в списке все три сгибаемых флагманах Huawei Mate X и умные часы Huawei Watch GT 2, Watch GT2 Pro, Watch GT 2e и Watch Fit. Что касается планшетов, обновление получат Huawei MatePad, MatePad Pro и их версии с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.
Несмотря на то, что в конце прошлого года Huawei продала Honor, она всё равно выпустить операционную систему Harmony OS 2.0 на смартфоны некогда своей дочерней компании. Помимо флагманских моделей семейств Honor 20, Honor 30, Honor V30 и Honor V40, обновление поступит на бюджетные решения Honor X10, Honor X10 Max, Honor 9X, Honor 9X Pro и Honor Play 4 Pro.
Ожидается, что первым стабильную версию Harmony OS 2.0 получит сгибаемый смартфон Huawei Mate X2. Рассылать фирменную операционную систему китайская компания начнёт в апреле текущего года. При этом модели Huawei Mate 50 первыми получат ОС сразу из коробки.
|№
|Смартфоны
|Год выпуска
|Huawei Mate
|1
|Mate 40
|2020
|2
|Mate 40 Pro
|3
|Mate 40 Pro+
|4
|Mate 40 RS Porsche Design
|5
|Mate 30
|2019
|6
|Mate 30 5G
|7
|Mate 30 Pro
|8
|Mate 30 Pro 5G
|9
|Mate 30E Pro 5G
|2020
|10
|Mate 30 RS Porsche Design
|2019
|11
|Mate 20
|2018
|12
|Mate 20 Pro
|13
|Mate 20 X
|14
|Mate 20 X 5G
|2019
|15
|Mate 20 RS Porsche Design
|2018
|16
|Mate X
|2019
|17
|Mate Xs
|2020
|18
|Mate X2
|2021
|Huawei P
|19
|P50
|2021
|20
|P50 Pro
|21
|P50 Pro+
|22
|P40 4G
|23
|P40
|2020
|24
|P40 Pro
|25
|P40 Pro+
|26
|P40 Lite
|27
|P40 Lite 5G
|28
|P30
|2019
|29
|P30 Pro
|30
|P30 Pro New Edition
|2020
|31
|P Smart S
|32
|P Smart 2021
|Huawei nova
|33
|nova 6
|2019
|34
|nova 6 5G
|35
|nova 6 SE
|36
|nova 7
|2020
|37
|nova 7 SE
|38
|nova 7 Pro
|39
|nova 8
|40
|nova 8 Pro
|Honor
|41
|Honor V40
|2021
|42
|Honor V30
|2019
|43
|Honor V30 Pro
|44
|Honor 30
|2020
|45
|Honor 30S
|46
|Honor 30 Pro
|47
|Honor 30 Pro+
|48
|Honor 20
|2019
|49
|Honor 20 Pro
|50
|Honor Play 4 Pro
|2020
|51
|Honor X10
|52
|Honor X10 Max
|53
|Honor 9X
|2019
|54
|Honor 9X Pro
|Смарт-часы
|55
|Huawei Watch GT 2 Pro
|2020
|56
|Huawei Watch GT 2
|57
|Huawei Watch GT 2e
|58
|Huawei Watch Fit
|Планшеты
|59
|Huawei MatePad
|2020
|60
|Huawei MatePad 5G
|61
|Huawei MatePad Pro
|62
|Huawei MatePad Pro 5G
|63
|Honor Tablet V6
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