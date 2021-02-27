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Компания Huawei в этом году представила только два смартфона. Оба появились на этой неделе. Первым был анонсирован складной девайс Mate X2 на Kirin 9000 стоимостью около 3000 долларов, а после него вышел Huawei P40 4G на Kirin 990 4G за 525 долларов. Через месяц производитель выпустит флагманское семейство Huawei P50 и начнёт обновлять программное обеспечение. Более шести десятков устройств Huawei и Honor получат операционную систему Harmony OS 2.0 вместо Android 11.

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Ещё в прошлом году компания выпустила Harmony OS 2.0 Beta для нескольких смартфонов флагманского уровня и пары планшетных компьютеров. Размер обновления составляет свыше 4 ГБ. При этом пользователи могут вернуться на программное обеспечение EMUI 11 с операционной системой Android 10. Всего Harmony OS 2.0 получит 40 смартфонов, несколько планшетов и смарт-часов Huawei, а также 14 умных телефонов и планшетный компьютер Honor. Но обо всё по порядку.

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Huawei выпустит Harmony OS 2.0 на все флагманские смартфоны Mate, начиная с семейства Mate 20, которое было анонсировано в конце 2018 года. Также фирменная операционная система «прилетит» на флагманские модели Huawei P, начиная с 30-й серии. Заметим, что в список уже включены Huawei P50, Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pro+, которые ещё не были представлены.

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Из более скромных смартфонов отметим модели nova 6, nova 7 и nova 8, а также Huawei P smart S и P Smart 2021. Также в списке все три сгибаемых флагманах Huawei Mate X и умные часы Huawei Watch GT 2, Watch GT2 Pro, Watch GT 2e и Watch Fit. Что касается планшетов, обновление получат Huawei MatePad, MatePad Pro и их версии с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

Несмотря на то, что в конце прошлого года Huawei продала Honor, она всё равно выпустить операционную систему Harmony OS 2.0 на смартфоны некогда своей дочерней компании. Помимо флагманских моделей семейств Honor 20, Honor 30, Honor V30 и Honor V40, обновление поступит на бюджетные решения Honor X10, Honor X10 Max, Honor 9X, Honor 9X Pro и Honor Play 4 Pro.

Ожидается, что первым стабильную версию Harmony OS 2.0 получит сгибаемый смартфон Huawei Mate X2. Рассылать фирменную операционную систему китайская компания начнёт в апреле текущего года. При этом модели Huawei Mate 50 первыми получат ОС сразу из коробки.

№ Смартфоны Год выпуска Huawei Mate 1 Mate 40 2020 2 Mate 40 Pro 3 Mate 40 Pro+ 4 Mate 40 RS Porsche Design 5 Mate 30 2019 6 Mate 30 5G 7 Mate 30 Pro 8 Mate 30 Pro 5G 9 Mate 30E Pro 5G 2020 10 Mate 30 RS Porsche Design 2019 11 Mate 20 2018 12 Mate 20 Pro 13 Mate 20 X 14 Mate 20 X 5G 2019 15 Mate 20 RS Porsche Design 2018 16 Mate X 2019 17 Mate Xs 2020 18 Mate X2 2021 Huawei P 19 P50 2021 20 P50 Pro 21 P50 Pro+ 22 P40 4G 23 P40 2020 24 P40 Pro 25 P40 Pro+ 26 P40 Lite 27 P40 Lite 5G 28 P30 2019 29 P30 Pro 30 P30 Pro New Edition 2020 31 P Smart S 32 P Smart 2021 Huawei nova 33 nova 6 2019 34 nova 6 5G 35 nova 6 SE 36 nova 7 2020 37 nova 7 SE 38 nova 7 Pro 39 nova 8 40 nova 8 Pro Honor 41 Honor V40 2021 42 Honor V30 2019 43 Honor V30 Pro 44 Honor 30 2020 45 Honor 30S 46 Honor 30 Pro 47 Honor 30 Pro+ 48 Honor 20 2019 49 Honor 20 Pro 50 Honor Play 4 Pro 2020 51 Honor X10 52 Honor X10 Max 53 Honor 9X 2019 54 Honor 9X Pro Смарт-часы 55 Huawei Watch GT 2 Pro 2020 56 Huawei Watch GT 2 57 Huawei Watch GT 2e 58 Huawei Watch Fit Планшеты 59 Huawei MatePad 2020 60 Huawei MatePad 5G 61 Huawei MatePad Pro 62 Huawei MatePad Pro 5G 63 Honor Tablet V6

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