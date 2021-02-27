Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

63 устройства Huawei и Honor получат операционную систему Harmony OS 2.0

Обновление начнут рассылать в апреле.
[ ] для раздела Блоги
1
3060 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 MSI Gaming в продаже
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Huawei в этом году представила только два смартфона. Оба появились на этой неделе. Первым был анонсирован складной девайс Mate X2 на Kirin 9000 стоимостью около 3000 долларов, а после него вышел Huawei P40 4G на Kirin 990 4G за 525 долларов. Через месяц производитель выпустит флагманское семейство Huawei P50 и начнёт обновлять программное обеспечение. Более шести десятков устройств Huawei и Honor получат операционную систему Harmony OS 2.0 вместо Android 11.

реклама

Ещё в прошлом году компания выпустила Harmony OS 2.0 Beta для нескольких смартфонов флагманского уровня и пары планшетных компьютеров. Размер обновления составляет свыше 4 ГБ. При этом пользователи могут вернуться на программное обеспечение EMUI 11 с операционной системой Android 10. Всего Harmony OS 2.0 получит 40 смартфонов, несколько планшетов и смарт-часов Huawei, а также 14 умных телефонов и планшетный компьютер Honor. Но обо всё по порядку.

анонсы и реклама
MSI Ventus RTX 3060 в продаже
<b>RTX 3060 MSI Gaming X</b> в Compeo.ru
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
<b>RTX 3060</b> MSI Eagle в Compeo.ru
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Huawei выпустит Harmony OS 2.0 на все флагманские смартфоны Mate, начиная с семейства Mate 20, которое было анонсировано в конце 2018 года. Также фирменная операционная система «прилетит» на флагманские модели Huawei P, начиная с 30-й серии. Заметим, что в список уже включены Huawei P50, Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pro+, которые ещё не были представлены.

реклама

Из более скромных смартфонов отметим модели nova 6, nova 7 и nova 8, а также Huawei P smart S и P Smart 2021. Также в списке все три сгибаемых флагманах Huawei Mate X и умные часы Huawei Watch GT 2, Watch GT2 Pro, Watch GT 2e и Watch Fit. Что касается планшетов, обновление получат Huawei MatePad, MatePad Pro и их версии с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

Несмотря на то, что в конце прошлого года Huawei продала Honor, она всё равно выпустить операционную систему Harmony OS 2.0 на смартфоны некогда своей дочерней компании. Помимо флагманских моделей семейств Honor 20, Honor 30, Honor V30 и Honor V40, обновление поступит на бюджетные решения Honor X10, Honor X10 Max, Honor 9X, Honor 9X Pro и Honor Play 4 Pro.

Ожидается, что первым стабильную версию Harmony OS 2.0 получит сгибаемый смартфон Huawei Mate X2. Рассылать фирменную операционную систему китайская компания начнёт в апреле текущего года. При этом модели Huawei Mate 50 первыми получат ОС сразу из коробки.

Смартфоны Год выпуска
Huawei Mate
1 Mate 40 2020
2 Mate 40 Pro
3 Mate 40 Pro+
4 Mate 40 RS Porsche Design
5 Mate 30 2019
6 Mate 30 5G
7 Mate 30 Pro
8 Mate 30 Pro 5G
9 Mate 30E Pro 5G 2020
10 Mate 30 RS Porsche Design 2019
11 Mate 20 2018
12 Mate 20 Pro
13 Mate 20 X
14 Mate 20 X 5G 2019
15 Mate 20 RS Porsche Design 2018
16 Mate X 2019
17 Mate Xs 2020
18 Mate X2 2021
Huawei P
19 P50 2021
20 P50 Pro
21 P50 Pro+
22 P40 4G
23 P40 2020
24 P40 Pro
25 P40 Pro+
26 P40 Lite
27 P40 Lite 5G
28 P30 2019
29 P30 Pro
30 P30 Pro New Edition 2020
31 P Smart S
32 P Smart 2021
Huawei nova
33 nova 6 2019
34 nova 6 5G
35 nova 6 SE
36 nova 7 2020
37 nova 7 SE
38 nova 7 Pro
39 nova 8
40 nova 8 Pro
Honor
41 Honor V40 2021
42 Honor V30 2019
43 Honor V30 Pro
44 Honor 30 2020
45 Honor 30S
46 Honor 30 Pro
47 Honor 30 Pro+
48 Honor 20 2019
49 Honor 20 Pro
50 Honor Play 4 Pro 2020
51 Honor X10
52 Honor X10 Max
53 Honor 9X 2019
54 Honor 9X Pro
Смарт-часы
55 Huawei Watch GT 2 Pro 2020
56 Huawei Watch GT 2
57 Huawei Watch GT 2e
58 Huawei Watch Fit
Планшеты
59 Huawei MatePad 2020
60 Huawei MatePad 5G
61 Huawei MatePad Pro
62 Huawei MatePad Pro 5G
63 Honor Tablet V6

реклама


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

huawei honor
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 240R
1
Обзор ультрабука ASUS ZenBook Duo 14
7
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
31
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
133
Обзор мыши Logitech MX Master 3
23
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – февраль 2021
8
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
39
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
35
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
4
Kingdom Come Deliverance: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
21

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 31
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 25
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 133
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
24 февраля 2021 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA считает, что ждать появления игровых видеокарт после майнинга на вторичном рынке не стоит
78
Один из первых майнеров Биткоина после 10 лет ожидания продал монеты и стал миллионером
38
HUAWEI выпустила стабильную прошивку EMUI 11 на 44 актуальных смартфона 2018-2019-х годов
21
Первая видеокарта NVIDIA RTX 3060 12 GB уже в продаже в российском магазине
64
2000 видеокарт GeForce RTX 3060 в российском DNS так и не поступили в продажу, объявившись на Авито
122
5 бесплатных игр до 5 апреля доступны в новой подборке PlayStation Plus
+
Российский майнер на компьютере Байкал БК-Б занимается активной добычей малоизвестной криптовалюты
26
Представлены доступные наушники Xiaomi Redmi AirDots 3
1
Инвесторы решили, что новое «криптопохмелье» ударит по доходам NVIDIA
34
Блокировка против майнеров на GeForce RTX 3060 бесполезна, карта окупается за 82 дня – Tomshardware
22
Первые цены на процессоры Intel оказались сильно завышены – Core i9-11900K за 600$, i5-11400 за 214$
36
AMD нечаянно рассекретила данные об используемом для Radeon RX 6700 XT графическом чипе
18
Курс эфира упал на 30% от своего максимума менее чем за 6 дней
53
Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 и ещё 53 смартфона получат прошивку MIUI 12.5 весной 2021 года
2
Samsung назвала цены телевизоров The Frame и 4K QLED 2021 – от 550 долларов
+
Видеокарты GeForce RTX 3060 появились в российских магазинах по ценам от 62 до 77 тысяч рублей
54
Некоторые геймеры смогут купить видеокарту GeForce RTX 3060 за 329 долларов – Tomshardware
10
Байден недоволен отсутствием консолей PlayStation 5, Xbox X и игровых видеокарт в магазинах США
64
Palit привезла в Россию видеокарты GeForce RTX 3060 Dual и StormX
47
Владельцы больших майнинговых ферм выступили против отказа от традиционного способа добычи Эфира
19

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
31
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
133
Биткоин залихорадило — решаем, не пора ли продать свою видеокарту по самой высокой цене
111
10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 3
5
Обзор ультрабука ASUS ZenBook Duo 14
7
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 240R
1

Сейчас обсуждают

REY_B_
16:18
С лучшим в Мире, они это делают. А с "лучшим в Мире", только пишут и хают.
Австралийская компания тестирует новую технологию производства "зеленой" электроэнергии
Александр Дедок
16:17
3350g стоит дороже 10к а никак не 8
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
REY_B_
16:17
Пустынь в Австралии дофига и больше. Использовать солнечные батареи, это уже выгодно. Лет через 10-20, так вообще будет без альтернатив.... А тем временем, Духовно скрепная распродаёт свои газ и нефть...
Австралийская компания тестирует новую технологию производства "зеленой" электроэнергии
Elmire Mursalimov
16:17
Если биток как Хефнер среди монет, все ещё на что-то годится, но с технической точки зрения старый, хоть и с репутацией. Ефир это куколд среди монет, пока другая крипта с долларом или битком развлекае...
Крупные майнинговые фермы выступили против создателей Эфира и требуют не останавливать добычу монет
terenty79
16:16
да говно игра. как только эти убогие индипиксели вижу, у меня сразу рвотный рефлекс, от того чо вижу великовозрасных даунов в нее играющих, у которых изо рта слюна постоянно течет. на телефон онли эту...
Google разблокировала аккаунты разработчиков Terraria — игра всё же появится в Stadia
Vladimir1981
16:14
автор говнопоста - редкостый нищеброд и любитель халявы.
Пиратская солидарность: пользователи RuTracker пожертвовали 2 миллиона рублей на поддержку проекта
McArcher
16:12
Нужно продвигать эту тему на оверах, запилить статью какую-нибудь ))
2000 видеокарт GeForce RTX 3060 в российском DNS так и не поступили в продажу, объявившись на Авито
Vladimir1981
16:12
Оченое нае..алово от пеникса. Еще кто-то там читает и коментит эти фейковысеры, лол
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
Elmire Mursalimov
16:12
Да да, как и видеокассеты, аркадные игровые автоматы, тепловозы на угле) Не имею ничего против крипты, наоборот считаю даже полезным тот уровень надёжности и защиты системы от вмешательства со стороны...
Крупные майнинговые фермы выступили против создателей Эфира и требуют не останавливать добычу монет
terenty79
16:12
Мну пасусь на этом ресурсе, чуть ли не с его открытия. проблем с блокировкой не испытывал, и без всяких vpn. Хороший сервис, сборки винды беру именно там. Ув. маэстро Флибусьеру не могу не указать лиш...
Пиратская солидарность: пользователи RuTracker пожертвовали 2 миллиона рублей на поддержку проекта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем