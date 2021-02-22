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Анонсирован сгибаемый смартфон Huawei Mate X2 стоимостью от 2780 долларов

Максимальная цена составила 2940 долларов.
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Компания Huawei остаётся на рынке сгибаемых смартфонов, несмотря на все проблемы. Сегодня, 22 февраля 2021 года, она представила свою самую инновационную модель. Новинка называется Huawei Mate X2. Она заменит на рынке смартфон Huawei Mate Xs, премьера которого состоялась примерно год назад.

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Модель нового поколения выполнена в стиле Samsung Galaxy Z Fold2. Минимальная толщина корпуса составляет лишь 4,4 мм. В новинке установлено два дисплея. Главный имеет диагональ 8 дюймов и соотношение сторон 8 к 7,1. Разрешение составляет 2480 x 2200 точек.

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Сзади установлена матрица диагональ 6,45 дюйма с пропорциями 21 к 9. Разрешение – 2700 x 1160 точек. Обе панели выполнены на органических светодиодах, обзавелись поддержкой частоты обновления 90 Гц и могут похвастаться 100-процентным охватом цветовой гаммы DCI/P3. В заднем экране есть овальный вырез под 16-мегапиксельную фронтальную камеру.

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Также компания отметила, что в Huawei Mate X2 используется обновлённый механизм складывания, который отличается устойчивостью к внешним воздействиям и долговечностью. Зафиксировать дисплей под углом не получится. Масса новинки составила 295 граммов, а толщина в сложенном виде – от 13,6 мм до 14,7 мм.

На тыльной панели флагмана установлена большая площадка основной камеры. Модель второго поколения стала первым в мире сгибаемым смартфоном, у которого есть перископный телеобъектив. Его разрешение составляет 8 Мп. Он обеспечивает 10-кратное оптическое увеличение. Второй объектив нужен для 3-кратного зума без потери качества. Разрешение составляет 12 Мп.

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В главном и ультраширокоугольном модулях установлены сенсоры разрешением 50 Мп и 16 Мп соответственно. Смартфон также может похвастаться поддержкой съёмки 4K UHD видео на скорости до 60 к/сек и оптической стабилизацией изображения.

Аппаратным базисом в Huawei Mate X2 является 5-нанометровая однокристальная система Kirin 9000 с пиковой частотой 3,13 ГГц и графикой Mali-G78 MP24. Новинка пользователям доступна с 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти. Вне зависимости от модификации на борту установлен модуль оперативки на 8 ГБ. Подсистема питания представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мА*ч с поддержкой 55-ваттной проводной подзарядки.

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Сгибаемый флагман второго поколения остался без фирменной операционной системы Harmony OS 2.0. Он всё ещё работает на базе программного обеспечения EMUI 11 с Android 10 в основе. Заметим, что в ассортименте компании Huawei нет ни одного смартфона на Android 11. В качестве аналога сервисам Google предустановлены Huawei Mobile Services с магазином приложений App Gallery.

Huawei Mate X2 получил стереофонические динамики, инфракрасный излучатель, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 и поддержку технологии Near Field Communication. Для подзарядки и синхронизации с персональными компьютерами предусмотрен симметричный порт USB-C. 3,5-миллиметрового разъёма для наушников в смартфоне нет. Защита от воды тоже отсутствует.

Старт продаж новинки в Китае запланирован на 25 февраля 2021 года. Модели Mate X и Mate Xs официально продавались в Европе, но о выходе у нас модели нового поколения на презентации не сказали ни слова. Стоимость Huawei Mate X2 в модификациях с накопителем вместимостью 256 ГБ и 512 ГБ составила 2780 долларов и 2940 долларов соответственно.

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