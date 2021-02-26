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Китайская компания Huawei в конце марта прошлого года анонсировала флагманские смартфоны P40. В отличие от семейства Mate 30, где есть версии с поддержкой 4G и 5G, в новом поколении серии P есть лишь 5G-устройства на базе 7-нанометрового процессора Kirin 990 5G. Точнее, так было до сегодняшнего дня. Утром 26 февраля производитель расширил семейство моделью Huawei P40 4G на базе однокристальной системы Kirin 990 4G.

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Оба чипсета выполнены по 7-нанометровой технологии, имеют графику Mali-G76 MP16 и два Prime-ядра Cortex-A76 с частотой 2,86 ГГц. Частоты «больших» ядер Cortex-A76 и «маленьких» Cortex-A55 у чипсета с поддержкой 4G немного ниже – 2,09 ГГц против 2,36 ГГц и 1,86 ГГц против 1,95 ГГц соответственно.

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Новинка оборудована Full HD+ дисплеем диагональю 6,1 дюйма на органических светодиодах с частотой обновления 6,1 ГГц. Слева вверху есть овальное отверстие с 32-мегапиксельной фронтальной камерой и сенсором ToF 3D. Габариты корпуса в Huawei P40 4G составили 148,9 x 71,1 x 8,5 мм. Масса модели – 175 граммов. Сзади и спереди установлено стекло. Корпус имеет защиту от воды по стандарту IP53. Новинка получила порт USB-C, но осталась без разъёма для наушников и стереофонических динамиков.

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Во флагмане установлена основная камера с тремя модулями и оптикой от Leica. Телеобъектив имеет разрешение 16 Мп, 3-кратный оптический зум и оптическую стабилизацию. В ультраширокоугольном модуле установлен сенсор на 16 Мп, а в главном используется 50-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX700. Стандартная камера может похвастаться стабилизацией OIS и съёмкой видео в 4K UHD при 60 к/сек. К слову, фронтальный модуль тоже поддерживает запись роликов в 4K с частотой кадров 60 к/сек.

Подсистема питания в Huawei P40 4G представлена встроенным аккумулятором ёмкостью 3800 мА*ч, который обзавёлся быстрой 22,5-ваттной зарядкой по проводу. Также отметим наличие чипа NFC, Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц, Bluetooth 5.1 и GPS. Компания не уточняет версию операционной системы, но учитывая то, что в ассортименте Huawei нет ни одного смартфона на Android 11, можно предположить, что новинка работает на базе Android 10. Сервисов Google нет, но есть Huawei Mobile Services вместе с магазином App Gallery и фирменным программным обеспечением EMUI 11.

Флагман доступен только в одной модификации памяти: с 8 ГБ ОЗУ и накопителем вместимостью 128 ГБ. Цена Huawei P40 4G в Китае составила 525 долларов. В прошлом году версию 5G с такими же объёмами памяти оценили в 700 долларов. Напомним, в Европе на старте продаж смартфон стоил 799 евро (970 долларов), но подешевел уже до 500 евро (600 долларов), а в России цена упала с 49 990 рублей (670 долларов) до 44 990 рублей (600 долларов).