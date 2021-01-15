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5 интересных смартфонов китайских брендов, выпущенных в декабре 2020

Обычно производители смартфонов редко радуют новинками в финальный месяц года. Но последние пару лет стали исключением.
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Обычно производители смартфонов редко радуют новинками в финальный месяц года. Но последние пару лет стали исключением. В прошлом году Honor, Huawei, vivo и Xiaomi показали интересные модели. В декабре 2020 года тоже появилось несколько любопытных новинок. Список компаний практически не изменился, только место Honor заняла OPPO.

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По традиции пойдём в хронологическом порядке, чтобы не называть никого лучшим и худшим. 23 декабря на свет появился Huawei nova 8 Pro. В продажу он поступил спустя неделю по рекомендованной цене 670/610 долларов в зависимости от модификации.

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Главной особенностью модели является уникальный дизайн основной камеры, при этом характеристиками она не радует – 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп без оптической стабилизации и 4K@60FPS. Куда больше внимания привлекает сдвоенная фронталка разрешением 16 Мп + 32 Мп с ультраширокоугольной оптикой.

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В Huawei nova 8 Pro установлен дисплей 6,72” OLED FHD+ с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Ёмкость комплектной батареи составила 4000 мА*ч, а мощность зарядки – 66 Вт. Также отметим Wi-Fi 6, NFC и мобильный процессор Kirin 985.

Вторая модель в нашем списке – OPPO Reno5 Pro+. Её анонсировали 24 декабря. В ней куда больше внимания уделено именно основной камере. Сзади расположены главный модуль на 50 Мп, ультраширокоугольный на 16 Мп, телеобъектив на 13 Мп с 5-кратным зумом и 2-мегапиксельный сенсор для макросъёмки, который выглядит как пятое колесо в телеге. Есть и оптическая стабилизация изображения, и поддержка 4K@60FPS.

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Помимо основной камеры смартфону есть ещё чем похвастаться. В частности, 7-нанометровым процессором Snapdragon 865, 90-герцевой AMOLED-матрицей размером 6,55 дюйма по диагонали и аккумулятором на 4500 мА*ч с 65-ваттной подзарядкой.

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OPPO Reno5 Pro+ тоже получил поддержку стандарта Wi-Fi 6. Из прочего отметим, NFC, Android 11 сразу из коробки и стереодинамики. Стоимость смартфона составила в зависимости от модификации 610-690 долларов. Продажи стартуют только 22 января 2021 года.

Xiaomi Mi 11 – третья модель в нашем списке. Её представили 28 декабря в качестве дебютного решения на рынке на процессоре Snapdragon 888. В продаже флагман появился 1 января по цене 610-720 долларов и за 5 минут компания получила доход в размере свыше 230 млн долларов.

В модели Mi 11, как и в Huawei nova 8 Pro, особо не стали заморачиваться над камерой. Разрешение составило 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп. Телеобъектива не имеется. Правда, есть оптическая стабилизация, а снимать видео можно в 8K ULTRA HD.

Помимо 5-нм однокристальной системы у новинки есть несколько других фишек. Например, впервые компания использовала Quad HD+ панель. Частота обновления – 120 Гц. Прикрыт дисплей стеклом Gorilla Glass последнего поколения. Ещё одна особенность – биометрический сенсор, который умеет сканировать отпечатки и определять частоту сердечных сокращений.

Xiaomi Mi 11 получил NFC, стереодинамики и операционную систему Android 11. Аккумулятор характеризуется ёмкостью 4600 мА*ч и поддерживает проводную/беспроводную подзарядку. Мощность составила 55/50 Вт соответственно.

А завершаем статью сразу двумя смартфонами компании vivo, презентация которых состоялась 29 декабря. Они называются vivo X60 Pro и X60. Главной особенностью новинок является однокристальная система Exynos 1080, выполненная по нормам 5-нанометровой технологии, которая намекает на то, что за пределами Китая мы их можем не увидеть.

О камерах компания тоже не забыла. В каждом смартфоне установлена 32-Мп фронталка. Разрешение основной камеры в vivo X60 составляет 48 Мп + 13 Мп + 13 Мп. В версии Pro используется ещё и 8-мегапиксельный перископный телеобъектив с 5x зумом, а светосила оптики в главном модуле составляет f/1,5. Оптическая стабилизация тоже имеется.

Обе модели оснащены 6,56” AMOLED-панелью формата FHD+ с интегрированным дактилоскопическим датчиком и частотой обновления 120 Гц. Ёмкость аккумулятора в стандартном издании составляет 4300 мА*ч, а в версии Pro – 4200 мА*ч. В обоих случаях мощность быстрой зарядки равна 33 Вт.

vivo X60 и vivo X60 Pro уже поступили в продажу с предустановленной операционной системой Android 11. Цена в зависимости от модификации составила 530-575 долларов и 690 долларов соответственно.

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