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Компания OPPO несколько дней назад анонсировала смартфоны среднего уровня Reno5 и Reno 5 Pro. Сегодня, 24 декабря, к ним присоединилась флагманская модель на процессоре Snapdragon 865 с новым сенсором Sony IMX766. Новинка называется OPPO Reno5 Pro+.

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Начнём с камеры, ведь именно она является основной фишкой флагмана. На тыльной стороне размещена вертикальная прямоугольная площадка с тремя большими объективами и одним маленьким. В последнем установлен 2-мегапиксельный датчик изображения для макросъёмки.

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Венцом основной камеры в OPPO Reno5 Pro+ является 50-мегапиксельный оптический модуль на базе сенсора Sony IMX766. По словам производителя, он может принимать на 63,8% больше света в сравнении с Sony IMX586. Датчик оптического формата 1/1,56 дюйма имеет пиксели размером 1,0 мкм.

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Помимо главного модуля на 50 Мп и макро на 2 Мп в основной камере есть ультраширокоугольный модуль и телеобъектив с 5-кратным оптико-цифровым приближением. Разрешение составляет 16 Мп и 13 Мп соответственно. Для улучшения динамического диапазона предусмотрена технология DOL-HDR. Снимать видео можно в формате 4K ULTRA HD при 60 к/сек. Фронтальная камера построена на базе 32-мегапиксельной матрицы.

Сердцем OPPO Reno5 Pro+ стал мобильный процессор Snapdragon 865, выполненный по 7-нанометровой технологии. Пока что эта однокристальная система является самой производительной в мире Android-смартфонов, если верить бенчмаркам. Но так будет недолго, ведь уже совсем скоро появятся первые модели на 5-нанометровом чипе Snapdragon 888 5G.

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Как и другие представители семейства, новинка доступна в двух модификациях памяти. В базе смартфон предлагает накопитель вместимостью 128 ГБ при 8 ГБ ОЗУ, а в максимальной комплектации предусмотрено вдвое больше встроенной памяти и 12 ГБ оперативки. Ёмкость комплектного аккумулятора составила 4500 мА*ч. Батарея получила поддержку 65-ваттной подзарядки по проводу. Не допустить перегрева призвана система жидкостного охлаждения.

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OPPO Reno5 Pro+ оснащён AMOLED дисплеем с поддержкой HDR10+, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 1100 нит. В экран интегрирован биометрический датчик. Разрешение матрицы составляет 1080 x 2400 точек, а диагональ – 6,55 дюйма. Защита от воды отсутствует. Корпус изготовлен из стекла и металла. Габариты составили 159,9 x 72,5 x 8 мм, а масса – 184 грамма. Из остального отметим поддержку стандарта Wi-Fi 6, адаптер Bluetooth 5.2, навигационный модуль GPS, USB-C 3.1, чип NFC и стереодинамики. Разъём для наушников отсутствует.

Флагман поступит в продажу 29 декабря 2020 года в чёрной и синей расцветках с предустановленной операционной системой Android 11 и фирменной прошивкой ColorOS 11. Цена OPPO Reno5 Pro+ в модификации 8/128 ГБ составила 610 долларов. Версию 12/256 ГБ оценили в 690 долларов. 22 января 2021 года в продаже появится специальное издание Joshua Vides Limited Edition стоимостью 690 долларов.