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Буквально только что китайская компания Xiaomi завершила полноценную презентацию первого в мире смартфона на процессоре Snapdragon 888. Новинка называется Xiaomi Mi 11. Почти все технические параметры совпали с тем, о чём говорилось ранее, а вот цена оказалась чуть ниже, что радует.

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По словам производителя, в смартфоне установлен дисплей, который стоит на уровне популярного телевизора с поправкой на диагональ. Что нужно понимать под «популярным телевизором», остаётся только догадываться. Как бы там ни было, Xiaomi Mi 11 оснащён 6,81-дюймовой активной матрицей на органических светодиодах с разрешением 3200 x 1440 точки. Это первая модель компании с 1440p дисплеем. Частота обновления составляет 120 Гц, а частота отклика сенсорного слоя – 480 Гц.

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Панель AMOLED охватывает 100% цветовой гаммы DCI-P3 и может похвастаться поддержкой расширенного динамического диапазона. Максимальная яркость составляет 1771 нит. Оценка Display Mate – A+. Экран имеет изогнутые края по бокам и отверстие для 20-мегапиксельной фронтальной камеры. Биометрический сенсор интегрирован в дисплей и может не только распознавать отпечатки пальцев, но и измерять пульс. Для защиты используется стекло Gorilla Glass Victus.

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Xiaomi Mi 11 оснащён процессором Snapdragon 888. Об этом стало известно ещё в начале декабря, когда Qualcomm анонсировала однокристальную систему. Изделие изготовлено по нормам 5-нанометровой технологии, имеет пиковую частоту CPU 2.84 ГГц и поддерживает мобильные сети пятого поколения. Результат в AnTuTu составил 745 942 «попугая».

Новинка комплектуется оперативной памятью LPDDR5 с частотой 6400 Мбит/сек и накопителем UFS 3.1. Объёмы составляют 8-12 ГБ и 128-256 ГБ соответственно. Вопросами автономности во флагмане нового поколения занимается аккумулятор ёмкостью 4600 мА*ч. Он поддерживает 55-Вт зарядку по проводу и 50-Вт беспроводным путём, а также реверсивную беспроводную подзарядку мощностью 10 Вт. С нуля до 100% АКБ заряжается беспроводным путём за 53 минуты, а проводным – за 45 минут.

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Камера в Xiaomi Mi 11 не радует. Казалось бы, с тремя объективами нас ждёт идеальный набор: главный модуль, ультраширокоугольный и телеобъектив. Однако, от последнего производителя отказался и установил 5-мегапиксельную матрицу для макросъёмки. Разрешение стандартной камеры составляет 108 Мп. В её основе лежит сенсор типа 1/1,33 дюйма. Светосила – F/1,85. Ультраширокоугольный модуль построен на 13-мегапиксельном сенсоре. Угол захвата – 123 градуса. Есть поддержка 8K UHD при 30 к/сек и оптическая стабилизация. Всё это мы видели в Xiaomi Mi 10T Pro за 50 000 рублей.

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Xiaomi Mi 11 первым получил программное обеспечение MIUI 12.5, которое тоже сегодня будет официально анонсировано. Бета-версия уже доступна для 21 модели. Из прочего отметим стереодинамики, поддержку стандарта Wi-Fi 6E, NFC, улучшенный вибромотор, приёмник GPS, Bluetooth 5 и операционную систему Android 11.

Флагман в модификации с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ оценили в 610 долларов. За дополнительные 128 ГБ встроенной памяти нужно доплатить 50 долларов. Цена версии 12/256 ГБ составила 720 долларов. Адаптер питания придётся покупать отдельно. Напомним, Xiaomi одной из первых высмеяла то, что Apple убрала зарядник из комплекта.

Xiaomi Mi 11 поступит в продажу 1 января 2021 года в Китае. Покупателям будут доступны пять цветовых вариантов: оранжевый, синий, голубой, зелёный и белый. Также на рынке появится лимитированное издание Special Edition в модификации 12/256 ГБ по цене 720 долларов. Его фишка – переливание тыльной панели всеми цветами радуги.