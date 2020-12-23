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Компания Huawei представила смартфоны среднего класса nova 8 и nova 8 Pro. Новинки имеют массу общего как внешне, так и в техническом плане. Обе модели поступят в продажу 30 декабря 2020 года.

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Huawei nova 8 Pro оборудован изогнутым по бокам 6,72-дюймовым дисплеем OLED с интегрированным биометрическим сенсором. Экран имеет разрешение 2676 x 1236 точек и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Частота опроса сенсорного слоя – 300 Гц.

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Модель имеет сдвоенную фронтальную камеру, которая располагается в левом верхнем углу лицевой стороны. Главный модуль имеет разрешение 32 Мп и светосилу f/2.0. Во втором блоке установлен 16-мегапиксельный датчик изображения, соединённый с ультраширокоугольной оптикой.

Тыльная камера в Huawei nova 8 Pro выделяется в первую очередь внешним видом. Огромная площадка содержит четыре оптических модуля и вспышку. А вот параметры относительно скромные – 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. 8-мегапиксельный модуль дополнен ультраширокоугольной оптикой. Угол захвата составляет 120 градусов. Записывать ролики можно в формате 4K ULTRA HD.

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В Huawei nova 8 тоже установлена изогнутая OLED-панель, но с поддержкой частоты обновления 90 Гц. Диагональ уменьшена до 6,57 дюйма. В экран интегрирован биометрический сенсор. Фронтальная камера лишилась 8-мегапиксельного ультраширокоугольного модуля, а основная камера такая же, как у версии Pro.

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Обе модели оборудованы мобильным процессором Kirin 985. Однокристальная система была анонсирована весной 2020 года и выполняется по нормам 7-нанометровой технологии. В каждом смартфоне вместимость встроенного накопителя составляет 128/256 ГБ, а объём оперативной памяти – 8 ГБ вне зависимости от модификации.

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За автономность Huawei nova 8 Pro отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА*ч. В стандартном издании установлен аккумулятор на 3800 мА*ч. Обе новинки получили поддержку быстрой проводной подзарядки SuperCharge мощностью 66 Вт. С нуля до 100% батарея заряжается за 30-35 минут.

Huawei nova 8 получил поддержку стандарта Wi-Fi 5 и адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.1. Версия Pro обзавелась Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Оба смартфона могут похвастаться GPS, поддержкой мобильных сетей пятого поколения, NFC и USB-C. Программной платформой выступает Android 10 с фирменным софтом EMUI 11.

Huawei nova 8 Pro в модификации со 128 ГБ встроенной памяти стоит 610 долларов. Версия с накопителем на 256 ГБ оценена в 675 долларов. Стоимость Huawei nova 8 в этих же конфигурациях составила 500 долларов и 565 долларов соответственно. Обе модели уже доступны для предварительного заказа в Китае. Смартфоны поступят в продажу 30 декабря 2020 года в чёрной, фиолетовой, зелёной и белой расцветках корпуса.