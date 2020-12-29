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vivo представила первые в мире смартфоны на 5-нм процессоре Exynos 1080 по цене от 535 долларов

Они называются vivo X60 и X60 Pro.
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Китайская компания vivo в конце прошлого года анонсировала семейство смартфонов X50. Спустя год производитель обновил линейку, представив модели vivo X60 и X60 Pro. Если прошлое поколение принесло на рынок чипсет Exynos 980, то в новинках дебютировала однокристальная система Exynos 1080.

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Именно с мобильного процессора и начнём. Он выполнен по 5-нанометровой технологии (впервые в ассортименте Samsung). CPU представлен четырьмя маленькими ядрами Cortex-A55, тремя большими Cortex-A78 и Prime-ядром Cortex-A78 тоже. Частота составляет 2,0 ГГц, 2,6 ГГц и 2,78 ГГц соответственно. За графику в однокристальной системе отвечает ускоритель Mali-G78. vivo X60 поступит в продажу в модификациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. В старшей модели установлено 12 ГБ оперативной памяти, а вместимость накопителя составила 256 ГБ.

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Внешне смартфоны почти не отличаются. Оба оборудованы 6,56-дюймовой панелью на органических светодиодах с максимальной яркостью 1300 нит, поддержкой HDR10+ и коэффициентом контрастности 6 000 000:1. Разрешение составляет 1080 x 2376 точек, плотность пикселей – 398 ppi, а частота обновления изображения – 120 Гц. В дисплей интегрирован сканер отпечатков пальцев, а вверху по центру есть отверстие для 32-мегапиксельной селфи-камеры с поддержкой Face Unlock.

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Несмотря на идентичный дизайн, vivo X60 Pro оказался чуть толще и тяжелее, но при этом ниже и уже. Его габаритные размеры составили 158,57 x 73,24 x 7,59 мм, а масса – 178 граммов. В стандартном издании – 159,63 x 75,01 x 7,36 мм и 176,2 грамма соответственно. Версия Pro получила аккумулятор на 4200 мА*ч, а в младшей модели ёмкость батареи составила 4300 мА*ч.

Главной особенностью новинок наряду с новым чипсетом стали камеры. В vivo X60 Pro установлена четырёхмодульная система с разрешением 48 Мп + 13 Мп + 13 Мп + 8 Мп. Телеобъективы на 8 Мп и 13 Мп обеспечивают 5-кратный и 2-кратный оптический зум соответственно. Угол захвата в ультраширокоугольном модуле составляет 120 градусов. Стандартная камера построена на сенсоре Sony IMX598. В vivo X60 нет лишь 8-Мп перископа. Обе модели могут снимать видео в 4K ULTRA HD при 60 к/сек и получили оптическую стабилизацию.

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Программной платформой выступает прошивка Origin OS 1.0 на базе операционной системы Android 11. Из общего отметим поддержку 5G, NFC, W-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB-C и 33-ваттную быструю зарядку по проводу. Влагозащита не заявлена.

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Стоимость vivo X60 Pro составила 690 долларов. vivo X60 компания оценила в 535 долларов и 580 долларов в зависимости от объёма встроенной памяти. Обе новинки появятся в продаже 8 января 2021 года, а ещё через несколько недель после их выхода на рынок компания анонсирует модель vivo X60 Pro+ на Snapdragon 888.

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