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Флешбэк: Nokia 5800 XpressMusic – смартфон с сенсорным дисплеем, который стал началом заката эпохи

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В начале «нулевых» компания Nokia была главным игроком на рынке телефонов. В конце 2008 года она анонсировала модель Nokia 5800 XpressMusic. Тогдашняя новинка оказалась довольно неплохим решением, что было подтверждено продажами. За год финская компания продала 8 млн телефонов, что стало большим успехом.

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Герой статьи был симбиозом двух линеек – флагманской N и мультимедийной XpressMusic. В целом, устройство предлагало практически всё, чего можно требовать от модели того времени, включая лояльную цену (менее 300 евро). Это был не первый девайс компании с поддержкой сенсорного ввода, но, вероятно, самый популярный, поскольку другие устройства были достаточно нишевыми.

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Nokia 5800 XpressMusic получил операционную систему Symbian Series 60. Главной проблемой компании стало то, что она решила переделать программное обеспечение XX века на новый лад, что было весьма сложно сделать. Но, справедливости ради, несколько апдейтов ПО производитель выпустил, чем смог повысить производительность и сделать пользовательский интерфейс более удобным.

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Увы, Nokia не отнеслась серьёзно к компании Apple, которая в 2007 году взбудоражила мобильную индустрию выпуском iPhone первого поколения. Производитель из Купертино представил смартфон, программное обеспечение для которого создавалось с нуля и сразу же было ориентировано на использование в устройствах с поддержкой сенсорного управления. Финны не поверили, что это может выстрелить, а когда осознали свою ошибку, было уже слишком поздно.

Несмотря на это, Nokia 5800 XpressMusic имел ряд преимуществ перед iPhone 3G, который был представлен летом 2008 года. Например, смартфон на ОС Symbian обзавёлся более резким дисплеем с соотношением сторон 16 к 9, слотом под карту памяти и стереодинамиками, а камера выдавала более качественные снимки и могла снимать видео в 480p. Напомним, iPhone 3G получил экран с пропорциями 3 к 2, камера не могла записывать ролики, а расширить встроенное хранилищем в смартфонах Apple нельзя и по сей день. Но для многих пользователей решающую роль сыграл более «дружелюбный» интерфейс в девайсе компании из Купертино.

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У Nokia, к слову, была ещё одна операционная система. Она называлась Maemo, преемницей которой стала MeeGo. На базе этой ОС работал смартфон Nokia N9. В конечном счёте финский производитель решил сконцентрироваться на Symbian. В течение нескольких лет программисты пытались создать новую версию операционной системы, которая должна была идеально подходить устройствам с поддержкой сенсорного управления.

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Чем всё это закончилось для Nokia, все прекрасно знают. Компания не смогла запрыгнуть в уходящий поезд под названием Android и вязла курс на Windows Phone, понадеявшись, что Microsoft сможет вместе с рынком персональных компьютеров завоевать ещё и рынок умных телефонов. Чем эта история закончилась, тоже всем известно.

Возвращаясь к Nokia 5800 XpressMusic, нужно отметить, что модель имела богатую комплектацию. Помимо самого телефона покупатели получали адаптер питания, качественную гарнитуру, кабель Video-out CA-75U, кабель для подключения к ПК CA-101, карту памяти вместимостью 8 ГБ, чехол, стилус и диск с дополнительным программным обеспечением. Также стоит отметить возможность повышения частоты CPU программным путём и поддержку навигации голосовыми командами. Вторая фишка позже появилась в Nokia 5800 Navigation Edition.

Ситуация с Nokia 5800 XpressMusic была первым тревожным звоночком для компании. Летом 2009 года на рынке появился флагман Nokia N97 на операционной системе Symbian^3. В 2010 году Анси Ванйоки, исполнительный вице-президент и менеджер мультимедийного отдела Nokia назвал модель N97 огромным разочарованием с точки зрения качества пользовательского опыта.

Symbian не была конкурентной операционной системой в мире с растущей популярностью сенсорных дисплеев. После Nokia 5800 XpressMusic компания выпустила ещё несколько относительно успешных телефонов. Подразделению, которое отвечало за камеры, удавалось поддерживать бизнес Nokia на плаву.  Если оглянуться назад, то отчётливо видно, что успешный девайс Nokia 5800 XpressMusic стал устройством, положившим начало заката легендарного бренда.

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