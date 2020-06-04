Топ-5 смартфонов 2020 года до 20 000 рублей
2020 год подарил нам уже более сотни новых смартфонов. Ещё в 2018 году сооснователь компании OnePlus Карл Пэй заявил, что внедрение поддержки мобильных сетей пятого поколения сделает умные телефоны на 200 долларов дороже. Начало 2020 года подтвердило его слова.
Первые полтора квартала прошли под эгидой 5G и высоких (не всегда оправдано) цен. Например, флагманы компании Xiaomi нового поколения оказались вдвое дороже прошлогодних. Стоимость смартфонов OnePlus тоже сильно выросла. А самый дорогой Huawei P40+ обойдётся примерно в 1500 евро.
рекламаНо за первые пять месяцев было представлено несколько доступных моделей. В этой статье мы коротко рассмотрим пять смартфонов, которые в России можно приобрести менее чем за 20 000 рублей. Ориентироваться будем и на цены «Яндекс.Маркет», и на официальную стоимость в России.
Естественно, в таком топе не могло обойтись без умных телефонов компании Xiaomi. Первая модель – Redmi Note 9. Её представили 30 апреля, а продажи начались 12 мая. В России премьера состоялась в конце прошлой недели.
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Смартфон несильно отличается от предшественника, которым будем считать модель Redmi Note 8T, поскольку Redmi Note 8 официально в России не продаётся. Главные новшества – появление процессора Helio G85 вместо Snapdragon 665 и повышение ёмкости аккумулятора с 4000 мАч до 5020 мАч. Также немного выросла диагональ дисплея (с 6.3” до 6.53”) и объёмы памяти – 3/64 ГБ в базовой модификации и 4/128 ГБ в топовой.
рекламаRedmi Note 9 сохранил 13-Мп фронталку, основную камеру с разрешением 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп + 8 Мп, пластиковый каркас с защитой от брызг, USB-C, разъём для наушников и NFC. Сканер отпечатков пальцев остался на тыльной стороне. Что касается внешнего вида, вместо каплевидного выреза появилось отверстие в экране, а основная камера стала квадратной.
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рекламаВторая модель – Redmi Note 9 Pro. Мировая премьера тоже состоялась 30 апреля, а российская – 28 мая. Смартфон является преемником Redmi Note 8 Pro и позаимствовала часть параметров у него.
Например, остались NFC, ИК-порт, Mini-Jack, а в основной камере поменялся лишь один модуль. Разрешение сенсора для макросъёмки выросло с 2 Мп до 5 Мп. Также смартфон имеет главный модуль на 64 Мп, портретный на 2 Мп и широкоугольный на 8 Мп. Разрешение фронтальной камеры снизилось с 20 Мп до 16 Мп.
Модель оснащена дисплеем LCD формата FHD+ диагональю 6,67 дюйма. Сканер отпечатков пальцев установлен сбоку. Ёмкость аккумулятора составляет 5020 мАч, что примерно на 500 мАч больше, чем в Redmi Note 8 Pro. Также отметим появление быстрой зарядки мощность 30 Вт и главную особенность – мобильный процессор Snapdragon 720G. Он заменил чип Helio G90T. На производительности это сказалось, возможно, даже в худшую сторону, но многих пользователей будет греть сама мысль о наличии процессора от Qualcomm и графики Adreno вместо Mali.
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Следующий недорогой смартфон – Realme 6. Его представили в первых числа марта, и спустя неделю он поступил в продажу.
Это единственный аппарат в нашем топе, который может предложить дисплей с частотой обновления 90 Гц. Он имеет диагональ 6,5 дюйма и построен на базе матрицы IPS.
В техническом плане Realme 6 является практически точной копией уже упомянутого сегодня Redmi Note 8 Pro. Смартфон имеет основную камеру с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, NFC, процессор Helio G90T и NFC. Ёмкость встроенной батареи составляет 4300 мАч.
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От брендов с созвучными названиями Redmi и Realme перейдём к более известным компаниям. Следующий смартфон – Samsung Galaxy M31. Он дебютировал в конце зимы и поступил в продажу в начале весны.
Главная особенность смартфона – аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мАч. Модель оборудована процессором Exynos 9611, выполненным по 10-нм технологии. Дисплей имеет диагональ 6,4 дюйма. Несмотря на использование Super AMOLED панели, производитель решил оставить биометрический сканер сзади.
Основная камера представлена модулями на 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 5 Мп, а разрешение фронтальной составляет 32 Мп. Обе поддерживают запись видео в 4K UHD при 30 FPS. Также отметим NFC, разъём для наушников и отдельный слот для карты.
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Завершаем подборку Huawei P40 Lite, который был представлен в конце февраля. Смартфон продаётся официально в России и не поддерживает Google Pay, поскольку отсутствуют сервисы Google в связи с американскими санкциями.
Запрет на использование GMS был введён весной прошлого года. В течение нескольких месяцев компания Huawei выпускала за пределами Китая смартфоны под новыми именами, но со старым железом. В частности, на Kirin 710, Kirin 710F и Kirin 710A. Применение этих SoC дало возможность сохранить сервисы Google.
В 2020 году производитель начал активно продвигать фирменные сервисы во главе с магазином приложений AppGallery. Это развязало руки компании, т.к. она могла без проблем использовать более новое железо, а именно чип Kirin 810.
Помимо него в Huawei P40 Lite есть основная камера с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, фронталка на 16 Мп, LCD-панель диагональю 6,4 дюйма и аккумулятор ёмкостью 4200 мАч. Весной производитель заявил о том, что через приложение «Кошелёк» привязывать банковские карты для бесконтактной оплаты.
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