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2020 год подарил нам уже более сотни новых смартфонов. Ещё в 2018 году сооснователь компании OnePlus Карл Пэй заявил, что внедрение поддержки мобильных сетей пятого поколения сделает умные телефоны на 200 долларов дороже. Начало 2020 года подтвердило его слова.

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Первые полтора квартала прошли под эгидой 5G и высоких (не всегда оправдано) цен. Например, флагманы компании Xiaomi нового поколения оказались вдвое дороже прошлогодних. Стоимость смартфонов OnePlus тоже сильно выросла. А самый дорогой Huawei P40+ обойдётся примерно в 1500 евро.

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Но за первые пять месяцев было представлено несколько доступных моделей. В этой статье мы коротко рассмотрим пять смартфонов, которые в России можно приобрести менее чем за 20 000 рублей. Ориентироваться будем и на цены «Яндекс.Маркет», и на официальную стоимость в России.

Естественно, в таком топе не могло обойтись без умных телефонов компании Xiaomi. Первая модель – Redmi Note 9. Её представили 30 апреля, а продажи начались 12 мая. В России премьера состоялась в конце прошлой недели.

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Смартфон несильно отличается от предшественника, которым будем считать модель Redmi Note 8T, поскольку Redmi Note 8 официально в России не продаётся. Главные новшества – появление процессора Helio G85 вместо Snapdragon 665 и повышение ёмкости аккумулятора с 4000 мАч до 5020 мАч. Также немного выросла диагональ дисплея (с 6.3” до 6.53”) и объёмы памяти – 3/64 ГБ в базовой модификации и 4/128 ГБ в топовой.

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Redmi Note 9 сохранил 13-Мп фронталку, основную камеру с разрешением 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп + 8 Мп, пластиковый каркас с защитой от брызг, USB-C, разъём для наушников и NFC. Сканер отпечатков пальцев остался на тыльной стороне. Что касается внешнего вида, вместо каплевидного выреза появилось отверстие в экране, а основная камера стала квадратной.

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Вторая модель – Redmi Note 9 Pro. Мировая премьера тоже состоялась 30 апреля, а российская – 28 мая. Смартфон является преемником Redmi Note 8 Pro и позаимствовала часть параметров у него.

Например, остались NFC, ИК-порт, Mini-Jack, а в основной камере поменялся лишь один модуль. Разрешение сенсора для макросъёмки выросло с 2 Мп до 5 Мп. Также смартфон имеет главный модуль на 64 Мп, портретный на 2 Мп и широкоугольный на 8 Мп. Разрешение фронтальной камеры снизилось с 20 Мп до 16 Мп.

Модель оснащена дисплеем LCD формата FHD+ диагональю 6,67 дюйма. Сканер отпечатков пальцев установлен сбоку. Ёмкость аккумулятора составляет 5020 мАч, что примерно на 500 мАч больше, чем в Redmi Note 8 Pro. Также отметим появление быстрой зарядки мощность 30 Вт и главную особенность – мобильный процессор Snapdragon 720G. Он заменил чип Helio G90T. На производительности это сказалось, возможно, даже в худшую сторону, но многих пользователей будет греть сама мысль о наличии процессора от Qualcomm и графики Adreno вместо Mali.

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Следующий недорогой смартфон – Realme 6. Его представили в первых числа марта, и спустя неделю он поступил в продажу.

Это единственный аппарат в нашем топе, который может предложить дисплей с частотой обновления 90 Гц. Он имеет диагональ 6,5 дюйма и построен на базе матрицы IPS.

В техническом плане Realme 6 является практически точной копией уже упомянутого сегодня Redmi Note 8 Pro. Смартфон имеет основную камеру с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, NFC, процессор Helio G90T и NFC. Ёмкость встроенной батареи составляет 4300 мАч.

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От брендов с созвучными названиями Redmi и Realme перейдём к более известным компаниям. Следующий смартфон – Samsung Galaxy M31. Он дебютировал в конце зимы и поступил в продажу в начале весны.

Главная особенность смартфона – аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мАч. Модель оборудована процессором Exynos 9611, выполненным по 10-нм технологии. Дисплей имеет диагональ 6,4 дюйма. Несмотря на использование Super AMOLED панели, производитель решил оставить биометрический сканер сзади.

Основная камера представлена модулями на 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 5 Мп, а разрешение фронтальной составляет 32 Мп. Обе поддерживают запись видео в 4K UHD при 30 FPS. Также отметим NFC, разъём для наушников и отдельный слот для карты.

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Завершаем подборку Huawei P40 Lite, который был представлен в конце февраля. Смартфон продаётся официально в России и не поддерживает Google Pay, поскольку отсутствуют сервисы Google в связи с американскими санкциями.

Запрет на использование GMS был введён весной прошлого года. В течение нескольких месяцев компания Huawei выпускала за пределами Китая смартфоны под новыми именами, но со старым железом. В частности, на Kirin 710, Kirin 710F и Kirin 710A. Применение этих SoC дало возможность сохранить сервисы Google.

В 2020 году производитель начал активно продвигать фирменные сервисы во главе с магазином приложений AppGallery. Это развязало руки компании, т.к. она могла без проблем использовать более новое железо, а именно чип Kirin 810.

Помимо него в Huawei P40 Lite есть основная камера с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, фронталка на 16 Мп, LCD-панель диагональю 6,4 дюйма и аккумулятор ёмкостью 4200 мАч. Весной производитель заявил о том, что через приложение «Кошелёк» привязывать банковские карты для бесконтактной оплаты.

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