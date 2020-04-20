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Сегодня мы писали об ускорителе Radeon RX 5700, который сотрудники Hardware Times сравнивали с Radeon RX 5600 XT. Разница в цене составила 50 долларов. Более дорогая видеокарта показала себя лучше в играх с разрешением Quad HD. Этот же графический адаптер принял участие в ещё одном сравнении от Hardware Times. На этот раз специалисты решили узнать, стоит ли переплачивать 30 долларов за ускоритель компании AMD, если выбирать нужно между ним и видеокартой GeForce RTX 2060 от NVIDIA.

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GeForce RTX 2060 имеет GPU с пиковой частотой 1755 МГц и 1920 потоковыми процессорами. 6 Гб видеопамяти типа GDDR6 соединены с ядром посредством 192-битной шины. Эффективная частота VRAM составляет 14 ГГц, а требования по теплоотводу – 160 Вт. Radeon RX 5700 имеет на 2 ГБ больше памяти с той же частотой, 256-разрядную шину и 2304 потоковых процессоров, а частота GPU в Boost-режиме составляет 1725 МГц.

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Для теста взяты референсная видеокарта Radeon RX 5700 и GeForce RTX 2060 Founders Edition. Тестовый стенд содержит CPU AMD R9 3900X на плате X570 Taichi от ASRock, 16 ГБ оперативной памяти с частотой 3,6 ГГц и питание Corsair HX1000i.

Как и ожидалось, практически во всех играх с разрешением 1080p Radeon RX 5700 имеет весомое преимущество перед оппонентом. Разница в производительности составляет порядка 15%-20% в пользу «красной» видеокарты. Исключением стала лишь Assassin’s Creed Origins, где модель компании NVIDIA оказалась на 9,5% быстрее. В то же время в пользу AMD Radeon RX 5700 наибольшего значения преимущество достигло в Deus Ex Mankind – 20fps или 29,4%.

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В играх с разрешением 2K ситуация кардинально не изменилась. Видеокарта NVIDIA оказалась немного производительнее в Assassin’s Creed, тогда как в остальных играх в среднем уступила конкуренту порядка 15%. В Ashes of the Singularity: Escalation разница в FPS составила почти 29% в пользу Radeon RX 5700.

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Победа видеокарты компании AMD не стала неожиданностью. Radeon RX 5700 – Это неплохое решение в своём ценовом сегменте. Ускоритель предлагает лучшую производительность по сравнению с GeForce RTX 2060 при разнице в цене порядка 30 долларов (329 долларов против 299 долларов). При этом модель AMD уже можно найти и за 315 долларов.