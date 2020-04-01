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21 смартфон Huawei получит новую прошивку EMUI 10.1 до конца апреля

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26 марта состоялась презентация смартфонов флагманского семейства Huawei P40. Подробнее об это можно прочить здесь и здесь. Вместе с тремя флагманами китайская компания представила фирменную оболочку EMUI 10.1. От версии EMIU 10, дебютировавшей в начале осени минувшего года, косметически новинка практически не отличается. Все нововведения нацелены на отказ от программного обеспечения Google. Подробнее о новых функциях, которые появились в EMUI 10.1, можно прочитать по этой ссылке.

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Вчера, 31 марта, китайский производитель приступил к распространению обновления. Мы уже писали о том, что бета-версия EMUI 10.1 стала доступна в общей сложности для десяти устройств бренда. Это шесть смартфонов и четыре планшетных компьютера. Как стало известно, всего до конца апреля 2020 года китайская компания намерена обновить как минимум 21 умный телефон из своего ассортимента.

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К Huawei Mate 20 X 4G, Mate 20 Pro, Mate 20 Porsche Design, Huawei nova 6, nova 6 SE и nova 6 5G добавится ещё полтора десятка моделей разных ценовых сегментов. Естественно, в этот список входят все семь прошлогодних флагманов: Huawei P30/P30 Pro, Huawei Mate 30/30 Pro вместе с версиями 5G, а также люксовое издание Mate 30 RS Porsche Design.

Кроме того, EMUI 10.1 станет доступна для флагманов 2018 года в лице Huawei Mate 20 и Mate 20 X 5G. Более скромные аппараты тоже получат обновление. Это Huawei nova 5/5 Pro, nova 5z и Huawei Enjoy 10s. Не останутся без апдейта и два сгибаемых смартфона Huawei Mate Xs и Mate X, которые были представлены в нынешнем и пролом годах соответственно.

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Сейчас обсуждают

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Мне одному кажется, что 1 апреля данный ресурс должен печатать только правдивые новости, чтобы соблюсти нужный баланс?)
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4 процессора Intel Comet Lake-S прошли тест на производительность
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