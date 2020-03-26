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Китайская компания Huawei, как и было запланировано, анонсировала флагманские смартфоны семейства P40. В этой заметке поговорим о Huawei P40 и P40 Pro, которые заменят на рынке прошлогодние модели P30 и P30 Pro соответственно. Представленные в 2019 году устройства зарекомендовали себя в качестве хороших решений для любителей мобильной фотографии. Особенно это касается старшей версии. На бумаге, новинки должны стать достойными преемниками.

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В Huawei P40 основная камера представлена тремя модулями. Разрешение главного составляет 50 Мп. Светосила оптики – f/1,9, а эквивалентное фокусное расстояние – 23 мм. Телеобъектив с оптической стабилизацией и 3-кратным оптическим зумом построен на 8-мегапиксельной матрице. Диафрагма – f/2,4. Третьим компонентом стал широкоугольный модуль на 16 Мп с ЭФР 17 мм и светосилой f/2,2. Максимальное значение ISO равно 204 800. Фронтальная камера в смартфоне имеет разрешение 32 Мп. Обе камеры могут записывать видео в формате 4K UHD с частотой 60fps.

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В Huawei P40 Pro установлена четырёхмодульная камера. Как и в модели прошлого года, кратность зума в перископном телеобъективе составила 5x. Но его разрешение составило 12 Мп. Основной модель построен на 50-мегапиксельной матрице (RYYB), дополненной оптикой со светосилой f/1,9. Оба модуля обзавелись оптической стабилизацией изображения. Разрешение «ширика» – 40 Мп, как в Huawei Mate 30 Pro. Четвёртым элементом в камере выступил сенсор ToF для измерения глубины резкости. Максимальное значение ISO – 409 600. Одной из фишек является поддержка записи видео с частотой 7680 к/сек, которая перекочевала с Mate 30 Pro. Камера для селфи в смартфоне такая же, как и в младшей версии.

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Стандартное издание получило дисплей OLED с интегрированным сканером отпечатков пальцев повышенной площади. Диагональ экрана составляет 6,1 дюйма, а разрешение 1080 х 2340 точек. Многих может расстроить то, что частота обновления равна лишь 60 Гц.

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Эту проблему решает Huawei P40 Pro. В старшем флагмане установлена панель OLED диагональю 6,58 дюйма с частотой 90 Гц и необычным разрешением – 1200 х 2640 точек. По словам производителя, площадь сканера отпечатков пальцев увеличена на 30%. В овальном отверстии в левом верхнем углу помимо модуля фронтальной камеры установлены сенсоры приближения/освещённости и датчик для портретного режима.

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В Huawei P40 Pro используется аккумуляторная батарея ёмкостью 4200 мАч. Новинка отличается поддержкой 40-ваттной быстрой проводной зарядки. Корпус модели имеет защиту по стандарту IP68. Рамка изготовлена из металла, в то время как тыльная и лицевая панели оформлены стеклом.

В Huawei P40 нет защиты от падения в воду. Но есть защита от брызг и пыли, которая соответствует нормам стандарта IP53. Беспроводная зарядка тоже не предусмотрена. Но осталась быстрая 22,5-ваттная зарядка, которая перешла от Huawei P30. Ёмкость аккумулятора выросла лишь на 50 мАч по сравнению с моделью прошлого поколения, составив 3800 мАч.

Обе новинки работают под управлением мобильного процессора Kirin 990 5G. Он выполнен по технологии 7nm+ с применением EUV-литографии. Версия Pro также может похвастаться 4-слойной системой охлаждения SuperCool с использованием графена и испарительной камеры.

Увы, флагманы остались без сервисов Google. Они получили предустановленную операционную систему Android 10, оболочку EMUI и фирменный магазин приложений AppGallery. Сегодня компания анонсировала фирменного голосового помощника Celia. Ассистент поддерживает испанский, французский и английский языки. Также производитель сообщил, что продолжает сотрудничать с партнёрами с целью улучшения перехода с экосистемы Google на собственную.

Флагманы поступят в продажу 7 апреля текущего года. Стоимость Huawei P40 в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти составила 799 евро. Версия P40 Pro с накопителем удвоенного объёма обойдётся в 999 евро. На рынке модели появятся в пяти расцветках: Blush Gold, Silver Frost, Ice White, Black и Deep Sea Blue.