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Huawei P40 Pro Plus представлен официально: Kirin 990 5G, лучшая камера, 10-кратный оптический зум и цена 1399 евро

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Китайская компания Huawei анонсировала флагманский смартфон P40 Pro Plus. Новинка стала самым продвинутым решением производителя из Поднебесной и составила компанию моделям P40 и P40 Pro, о которых можно прочитать в отдельной заметке.

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Сразу начнём с камеры. Huawei P40 Pro Plus претендует на звание лучшего камерофона в мире. Если с этим можно спорить, то вот в универсальности камеру смартфона упрекнуть сложно. Разрешение широкоугольного и стандартного модулей составило 40 Мп (f/1,8) и 50 Мп (f/1,9) мм соответственно. Последний получил оптическую стабилизацию. Времяпролётная камера для портретного режима тоже на месте.

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Главная особенность нового флагмана – два телеобъектива. Разрешение перископного составило 8 Мп. Эквивалентное фокусное расстояние – 240 мм. Светосила – f/2,4. Второй телефотомодуль получил сенсор на 8 Мп. Он обеспечивает 3-кратное оптическое увеличение по отношению к стандартной камере. Оба телеобъектива получили оптическую стабилизацию изображения. Максимальное значение ISO составляет 409 600.

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В Huawei P40 Pro Plus установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 4200 мАч. Новинка станет первым в мире коммерческим смартфоном с поддержкой 40-ваттной быстрой зарядки беспроводным путём. Проводная зарядка тоже имеет мощность 40 Вт. Как и в более скромных решениях, в версии Plus установлено 8 ГБ оперативной памяти в паре с однокристальной системой Kirin 990 5G. А вот накопитель имеет вместимостью 512 ГБ.

Huawei P40 Pro Plus получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Корпус изготовлен из керамики, а пользователям будут доступны к покупке чёрная и белая расцветки тыльной стороны. Внешне модель не отличается от обычной версии Pro, не считая наличия уже упомянутого второго телеобъектива в камере сзади. На лицевой панели установлен дисплей OLED диагональю 6,58 дюйма с частотой 90 Гц. В вырезе разместились датчики приближения и освещённости, а также 32-мегапиксельная матрица фронтальной камеры, которая, к слову, тоже записывать видео может в 4K UHD с частотой 60 к/сек. Но главным нововведением является инфракрасный сенсор для сканирования лица. Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев тоже предусмотрен.

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Huawei P40 Pro Plus не стал исключение и не получил сервисов Google. Программной основой выступает операционная система Android 10. В отличие от двух младших моделей, которые поступят в продажу через две недели, герой данной заметки сильно задержится на пути к своему релизу. Официальные продажи флагмана начнутся лишь в июне нынешнего года. Стоимость Huawei P40 Pro Plus в Европе будет составлять 1399 евро.

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