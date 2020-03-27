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Анонсирована прошивка EMUI 10.1 – что нового

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Компания Huawei вчера представила флагманские камерофоны семейства P40. О них можно прочитать отдельно здесь и здесь. Отличительной чертой (одной из) новинок стала программная оболочка EMUI 10.1. Она получила массу новых функций, в число которых помимо прочих входит фирменный голосовой ассистент Celia.

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Уже почти год китайская компания не может использовать сервисы Google в своих новых смартфонах. До декабря прошлого года Huawei выходила из ситуации применением старых процессоров для новых устройств. Так в Европе появились Huawei nova 5T на позапрошлогоднем Kirin 980 и Honor 9X на Kirin 710, который тоже был представлен около двух лет назад.

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Но сейчас Huawei решила полностью отказаться от Google Mobile Services, попытавшись создать им собственные аналоги. Складной смартфон Mate Xs, анонсированный месяц назад, получил Huawei Mobile Services. Так же само китайская компания поступила и со вчерашними флагманами.

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Прошивка EMUI 10.1 концептуально никак не отличается от EMUI 10. Все функции, которые появились в ней, нацелены на уход из экосистемы Google. Теперь расскажем немного детальнее о них.

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Уже упомянутая помощница Celia является заменой виртуальному ассистенту Google Assistant. Новый помощник может установить будильник, искать информацию, выполнять управление бытовой техникой и выполнять прочие характерные голосовым ассистентам действия.

Ещё одна новинка – MeeTime. Это приложение для голосовой связи. Оно, по сути, повторяет Google Duo, т.е. скорее всего им пользоваться тоже никто не будет. Но как бы там ни было, MeeTime предлагает звонки в Full HD и может похвастаться функцией общего доступа к дисплею. Звонки также можно выполнять на телевизоре Huawei Vision и с колонки Sound X, которую тоже представили вчера.

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Для доступа к снимкам предусмотрена фотогалерея Cross-Device. Она обеспечивает доступ фото для нескольких устройств, которых находятся в одной сети Wi-Fi. Выполнять поиск фотографий можно по предметам и объектам. Из прочих интересных нововведений можно отметить Always-on Display с трёхмерными пиктограммами и сниженным потреблением энергии, панель для управления подключёнными гаджетами и новый многооконный режим.

О том, какие смартфоны получат EMUI 10.1 пока что не говорится. Также компания ничего не рассказала о перспективах выпуска прошивки для старых моделей, которые имеют предустановленные сервисы Google.

В завершение добавим, что над программным обеспечением для Huawei трудятся 1,3 млн разработчиков. Сейчас Huawei Mobile Services, по словам компании, использует более 400 млн пользователей из 170 стран. Также Huawei начала сотрудничать со многими создателями контента, в число которых входят газеты The Times и The Sun, студии Universal Music, Warner Music Group, Universal, Paramount и прочие.

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