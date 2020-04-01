Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Huawei на прошлой неделе представила флагманские смартфоны семейства P40. Это обычная модель в паре с версией Pro и Huawei P40 Plus с 10-кратным оптическим масштабированием, который поступит в продажу летом по цене 1399 евро. Вместе с тремя флагманами дебютировала фирменная оболочка EMUI 10.1. Как стало известно, её получили уже шесть смартфонов китайской компании. Правда, пока что только в Китае.

реклама

Так, программное обеспечение EMUI 10.1 на базе операционной системы Android 10 в виде бета-версии стало доступно для трёх представительниц серии Nova 6 и для трёх флагманов позапрошлого года семейства Mate 20. Речь идёт о таких моделях, как Huawei Nova 6, Nova 6 5G и Nova 6 SE, а также для Huawei Mate 20 Pro, Mate 20 Pro Porsche Design и Mate 20 X 4G.

реклама

Также стоит отметить, что EMUI 10.1 могут установить владельцы четырёх планшетных компьютеров компании Huawei. Согласно появившейся информации, повезло владельцам MatePad Pro, MediaPad M6 Turbo Edition, а также 10,8-дюймового и 8,4-дюймового MediaPad M6.

Отметим, что EMUI 10.1 приносит ряд новых функций, которые призваны сделать менее болезненным отсутствие сервисов Google. Например, вместо голосового помощника Google Assistant используется виртуальный ассистент Celia. Аналогом приложения Google Duo является MeeTime. Также прошивка добавляет новую панель управления, многооконный режим и обновлённый Always-on Display. Детальнее со всеми нововведениями и особенностями EMUI 10.1 вы можете ознакомиться по этой ссылке.