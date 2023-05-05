По сравнению с широко используемым сейчас блочным сжатием.

Vishal Bansal, Unsplash

Последние месяцы активно обсуждались высокие требования современных игр к видеопамяти, одновременно с этим игры занимают всё больше места на накопителе, в частности, это связано с увеличением качества текстур и ростом их объёмов. Простым наращиванием памяти проблему не решить, нужно повышать эффективность сжатия текстур. NVIDIA работает в этом направлении и расскажет о новом алгоритме сжатия текстур с помощью нейронных сетей (Neural Texture Compression, NTC) на предстоящей конференции SIGGRAPH 2023 в августе, сообщают Wccftech и VideoCardz.

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Новый метод нейронного сжатия специально разработан для текстур и, как отмечается на посвящённой ему веб-странице, обеспечивает в 4 раза более высокое разрешение (в 16 раз больше текселей) по сравнению с блочным сжатием и при этом требует на 30% меньше памяти. Метод предполагает использование при распаковке текстур небольшой нейронной сети, оптимизированной для определённых материалов и использует методы матричного умножения, которые могут ускоряться на специализированных блоках современных видеокарт, тензорных блоках в случае видеокарт NVIDIA. Результирующее качество текстур лучше или сравнимо со стандартами сжатия изображений AVIF и JPEG XL, но в отличие от них NTC позволяет выполнять декомпрессию с произвольным доступом в реальном времени.

Источники NVIDIA Wccftech VideoCardz