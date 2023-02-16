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AMD Radeon VII ещё справляется с современными играми в 4K и даже без масштабирования
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AMD продолжает поддерживать новыми драйверами настольные видеокарты вплоть до решений на базе архитектуры GCN 4.0, к которым относятся представители серий Radeon RX 400 и 500. Выпущенный днями ранее Adrenalin 23.2.1 не без проблем, но содержит множество улучшений, в частности, и для таких уже довольно старых видеокарт. Представленные в 2016 году они ещё вполне хорошо показывают себя в современных играх, но проблемы уже есть, например, Forspoken не запускается из-за отсутствия поддержки DirectX 12.1, благо спасают слои совместимости для трансляции вызовов DirectX в Vulkan, но ситуация неприятная. Владельцам чуть более современных решений GCN 5.0 данная проблема незнакома, поскольку поддержка DirectX 12.1 в них есть. Лучшим представителем GCN 5.0 является Radeon VII на базе графического процессора Vega 20 — очень интересное решение от AMD, получившее 16 ГБ HBM2 памяти. YouTube блогер RandomGaminginHD раздобыл ещё уцелевшую после нескольких волн майнинговой лихорадки Radeon VII и провёл тестирование в современных играх на системе с Intel Core i5-12400F.

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На удивление, Radeon VII обошлась без масштабирования, позволяя играть в некоторые современные проекты на средне-высоких настройках в разрешении вплоть до 4K. К таким проектам относится: CoD MW2, где на сбалансированных настройках с высоким качеством текстур и сглаживанием SMAA T2x карта в среднем выдавала 82 FPS; Fortnite, где на средних настройках удалось добиться 73 FPS; RDR 2, показывающий 60 FPS на настройках графики консольного уровня; Forza Horizon 5, в которой за счёт отличной оптимизации средняя частота кадров достигла 76 FPS на высоких настройках с двукратным MSAA.

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Что говорить, Radeon VII справилась даже с Hogwarts Legacy в разрешении 1440p преимущественно на высоких настройках, 63 FPS в среднем. Некст-ген версия The Witcher 3 вообще «бегала» на ультра настройках, правда без дополнительных наворотов в виде Hairworks и SSAO, не было проблем в Marvel’s Spider Man и Elden Ring — 80 и 60 FPS соответственно. Только в Cyberpunk 2077 пришлось ужаться до 1080p, но зато выставить средние настройки с высоким качеством текстур, получив 56 FPS. В ремейке Dead Space автор теста предпочёл FSR для разрешения 1440p, но игра сильно фризит, что скорее проблема оптимизации, а не видеокарты, несмотря на это, в среднем 77 FPS.

Источники
YouTube, RandomGaminginHD
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#amd #видеокарты #amd radeon
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