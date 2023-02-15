Накануне впервые за долгое время стал доступен унифицированный графический драйвер AMD Adrenalin 23.2.1, который принёс множество улучшений, в частности, для владельцев видеокарт Radeon RX серии 6000. Но похоже, что в драйвере есть не только улучшения, но и новые баги. За время с момента релиза в Сети уже накопились жалобы, достоверность некоторых под вопросом, но есть и настораживающие сообщения из надёжных источников. Так представители бренда портативных игровых консолей AYANEO предупреждают владельцев в официальном сообществе о том, что новый драйвер может ограничивать объём видеопамяти интегрированной графики Radeon 680M в консолях AYANEO 2 и AYANEO GEEK до 512 МБ, передаёт VideoCardz. Для подверженных проблеме устройств компания выпустила новую прошивку, но, возможно, лучше пока не устанавливать новый драйвер.
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Создатель программы CapFrameX в своём Twitter* тоже отметил рост сообщений о проблемах, правда, как отмечалось выше, их достоверность под вопросом — в крупных сообществах жалоб пока немного, но они встречаются. Разработчик также отмечает случаи, когда после установки драйвера сообщалось об изменениях настроек BIOS. В сообществе AMD владелец Radeon RX 7900 XTX пожаловался, что новый драйвер вызвал многократные BSOD и сделал его операционную систему Windows 11 полностью неработоспособной, потребовалась чистая установка. Со слов владельца, проблема наблюдается и у его знакомого на аналогичной системе. Как итог, стоит проявлять осторожность и сделать бэкап перед обновлением.
Дополнение
На форуме ComputerBase появились жалобы на невозможность загрузки Windows после установки драйвера Adrenalin 23.2.1. На данный момент есть подозрение, что в этом замешана опция «Восстановление заводских настроек», которая пагубно воздействует на драйвер чипсета в системах AMD.
- Источники
- AYANEO и VideoCardz
- @CapFrameX, Twitter*
- AMD Community
- * заблокирован в РФ