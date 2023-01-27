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Moleculo За пост начислено вознаграждение
AMD Radeon RX 500/400 без DirectX 12_1 не могут запустить Forspoken, а карты NVIDIA 2014 года могут
Тревожный звоночек для владельцев популярных видеокарт семейства AMD Polaris.
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Тревожные новости поступают от владельцев видеокарт AMD Radeon RX 500 и 400 серий семейства Polaris, они не могут запустить новую игру Forspoken из-за отсутствия поддержки необходимого уровня функций DirectX. Игра требует DirectX 12_1, а поддерживают видеокарты только 12_0, сообщает Wccftech. Проблема активно обсуждается в сообществе AMD на платформе Reddit. Что интересно, видеокарты NVIDIA GeForce GTX 900 на базе архитектуры Maxvell 2-го поколения поддерживают DirectX 12_1, хотя появились на 2-3 года раньше, на этих видеокартах игра должна работать.

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В обсуждении на Reddit пользователи не спешат унывать. Кто-то подчёркивает недостатки и отмечает слабость нового релиза, что касается всех игровых аспектов, а кто-то надеется на исправление от разработчиков или слои совместимости, которые позволят транслировать вызовы в другой графический API, но данное допущение пока никто не проверял. Ещё одним утешением может быть то, что игра довольно требовательна к графической подсистеме и добиться комфортной частоты кадров на этих видеокартах вряд ли бы получилось. С другой стороны уровень комфорта у всех разный, кому то может быть достаточно и 30 нестабильных кадров. Так или иначе, ситуация является тревожным звонком для владельцев видеокарт AMD Radeon RX 500 и 400, которые довольно распространены и популярны.

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В конечном итоге остаётся надеяться на патч или искать какие-либо ухищрения. Ситуация напоминает то, что произошло когда-то с владельцами процессоров AMD Phenom II, потенциальный жизненный цикл которых в игровых ПК сократило отсутствие инструкций SSE 4.1.

Источники
Reddit
Wccftech
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#amd #видеокарты #amd radeon
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-=metallist=-
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Jstary Sa
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Тема сисек так и не раскрыта.
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