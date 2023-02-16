Похоже, пора повторно сравнивать видеокарты AMD и NVIDIA прошлого поколения.

Днём ранее AMD выпустила графический драйвер Adrenalin 23.2.1, для владельцев видеокарт RDNA 2 и более старых это было первое обновление за более чем два месяца. Вероятно, больше таких задержек не предвидится, поскольку в Adrenalin 23.2.1 разработчики пришли к унифицированному пакету для всех актуальных видеокарт, включая новые решения RDNA 3. Драйвер принёс множество улучшений, но похоже, что не обошлось и без проблем. Но всё-таки о хорошем: производительность видеокарт Radeon RX 6000 действительно возросла, включая трассировку лучей, сообщает Wccftech со ссылкой на Twitter* одного из своих читателей.

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Пользователь @FlorinMusetoiu опубликовал в Twitter* сравнительные результаты тестирования AMD Radeon RX 6800 XT в 3DMark DirectX Raytracing Feature Test (DXR). По сравнению с предыдущим драйвером производительность выросла на 38,2%, от 26,2 до 36,2 FPS — внушительное улучшение. Также владелец видеокарты отметил положительные изменения в нескольких последних выпусках драйверов, которые повысили производительность в Dying Light 2 примерно на 22% при включённой трассировке лучей. Интересные изменения и, вероятно, в ближайшее время в Сети появится больше сравнений. Если новые драйвера действительно могут настолько повысить производительность, было неплохо освежить сравнение видеокарт AMD и NVIDIA прошлых поколений.

Источники @FlorinMusetoiu, Twitter* Wccftech * заблокирован в РФ