Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Новый драйвер AMD ускорил Radeon RX 6000 до 40% в тесте с трассировкой лучей 3DMark DXR
Похоже, пора повторно сравнивать видеокарты AMD и NVIDIA прошлого поколения.
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Днём ранее AMD выпустила графический драйвер Adrenalin 23.2.1, для владельцев видеокарт RDNA 2 и более старых это было первое обновление за более чем два месяца. Вероятно, больше таких задержек не предвидится, поскольку в Adrenalin 23.2.1 разработчики пришли к унифицированному пакету для всех актуальных видеокарт, включая новые решения RDNA 3. Драйвер принёс множество улучшений, но похоже, что не обошлось и без проблем. Но всё-таки о хорошем: производительность видеокарт Radeon RX 6000 действительно возросла, включая трассировку лучей, сообщает Wccftech со ссылкой на Twitter* одного из своих читателей.

реклама

Пользователь @FlorinMusetoiu опубликовал в Twitter* сравнительные результаты тестирования AMD Radeon RX 6800 XT в 3DMark DirectX Raytracing Feature Test (DXR). По сравнению с предыдущим драйвером производительность выросла на 38,2%, от 26,2 до 36,2 FPS — внушительное улучшение. Также владелец видеокарты отметил положительные изменения в нескольких последних выпусках драйверов, которые повысили производительность в Dying Light 2 примерно на 22% при включённой трассировке лучей. Интересные изменения и, вероятно, в ближайшее время в Сети появится больше сравнений. Если новые драйвера действительно могут настолько повысить производительность, было неплохо освежить сравнение видеокарт AMD и NVIDIA прошлых поколений.

Источники
@FlorinMusetoiu, Twitter*
Wccftech
* заблокирован в РФ
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #amd radeon
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Процессор AMD Ryzen 7 7730U протестирован в PassMark
AMD Ryzen 9 7900X3D вместе с GeForce RTX 4090 замечен в первом бенчмарке
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ракеты Р-37М, запускаемые с истребителей МиГ-31, Су-35 и Су-57 ВКС РФ, наводят страх на лётчиков ВСУ
18
Пригожин озвучил ситуацию на Бахмутском направлении
7
В РФ приехали сразу 3 новых дрона из Ирана – Shahed-129, Shahed-191 и Mohajer-6 летят в СВО
6
Электрическое аэротакси Joby приближается к коммерческим полётам
2
Пригожин остудил пыл тех, кто рассчитывают на скорое взятие Бахмута/Артёмовска
9
Казнённый боец Вагнера оказался жив и снялся в новом видео вместе с Пригожиным
9
В Кишинёве бдительные горожане заметили одинокий БТР на улицах города
6
Дополнительные новейшие истребители МиГ-35 поступят в войска в ближайшие годы
5
20% танкеров-продуктовозов всего мира теперь работают на РФ
7
В США создали истребитель, управляемый ИИ, который совершил полёт, длительностью более 17 часов
+
Почему «проблема аэродромов» мешает США отправлять истребители на Украину
4
Alphacool представляет водоблоки для процессоров Intel LGA 4677 — могут отвести до 800 Вт тепла
+
Почему рубль дешевеет, что творится с экономикой РФ, и когда за $1 будут давать 90 рублей
10
В России появилась «М ОС» — Linux-дистрибутив для московских школ
4
Пушилин: Скоро сервисы Google перестанут работать в России, начнём с ДНР
25
69% всех американцев испытывают трудности с покупкой еды
7
Что американский авианосец делает у берегов Турции
2
В США разрабатывают боевой дрон размером с Boeing 737 AEW&C, дрон будет помогать в боях F-35
1
Оверклокер использовал секретную утилиту Intel для разгона Core i9-13900HK до 5,8 ГГц
1
Facepalm: Нидерланды, Дания и Финляндия отказались поставлять танки Leopard 2 на Украину
4

Популярные статьи

Китай применил боевой лазер против корабля береговой охраны Филиппин - без США не обошлось
9
«Вампир» против Leopard 1 – российские гранатомёты не оставят шансов на выживание немецкой «кошке»
16
В Китае готовится ЗБТ клона World of Warcraft, от компании Tencent, MMO RPG Tarisland
9
ТОП-5 видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 – от относительно бюджетных до премиальных
27
Недорогая и оптимальная игровая сборка, которая справится со всеми новинками игр в 2023 году
8
Сборка за символические 120 000 рублей для QHD с ультра-высокими настройками
66
Модернизированный МиГ-35С получит от Су-30СМ2 и Су-35СМ вооружение, авионику и бортовое оборудование
+
ЗРК С-400 и С-300В4 ВС РФ "остановили" поставки британских истребителей "Тайфун" на Украину
3
Обзор бюджетной мыши A4Tech Bloody W60 Max на проверенном сенсоре Pixart BC3332-A
53
AMD выпустила новые драйвера Adrenalin 23.2.1 WHQL для всех видеокарт
92

Сейчас обсуждают

ffe
14:19
20-30к, в зависимости от начинки. Это сменщик Dimensity 1080. Изрядно прокачаны мелкие ядра (процентов на 30 быстрее древних А55), большие тож (процентов на 15-20 относительно А78) и мощный NPU в комп...
Аналитики Bernstein убеждены, что Intel не сможет вернуть себе исторические значения доли рынка
Alex Metslov
14:09
Жень. Мечешь перед свиньёй бисер.... Rommel до сих пор думает кабель это провод. Подожди. Он, скоро ещё ахренеет, когда узнает что земля круглая.
Стартап Zoox выпустил на дороги Калифорнии робомобили без руля и педалей
llucul
14:07
" Отдельного блога заслуживает и BIOS GIGABYTE B450M H — он настолько куцый, что складывается впечатление, что это самая дешевая плата на чипсете A320." Так оно и есть ))) Причина большинства неполад...
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
Alex Metslov
14:06
Не обижайте RtxMonster. Он тупой. Жизнь и так сложна для него.
Стартап Zoox выпустил на дороги Калифорнии робомобили без руля и педалей
Neshesha
14:05
Перед тем как покупать, нужно хотя бы почитать что покупаешь. А особенно почитать как под 1600-2600 такие материнки по vrm откисают без радиаторов. Привет троттлинг - здравствуйте фризы. Ты пишешь о ж...
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
dagnoparte
14:04
Зачем тебе поисковые системы, если практически во всех дистрибутивах есть магазины приложений как на смартфонах. Проще и легче установки ещё не придумали. Там вбиваешь archiver manager или archiver ut...
Долой болото зависимостей - как меня достали бесконечные проблемы дистрибутивов Linux
gidron69
14:04
Ох уж эти сказки...Ох уж эти сказочники...
ЗРК С-400 и С-300В4 ВС РФ "остановили" поставки британских истребителей "Тайфун" на Украину
llucul
14:01
А пейсы там не торчали и в том и в том проишествии? )))
Любопытные аналогии между катастрофой в Огайо и трагедией в советском Арзамасе
Вячеслав Ташпулатов
13:57
Оверы тянет и норм.
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
linux4ever
13:56
Хеллоу ворлдщикам привет!
Как разработать кроссплатформенное приложение не утонув в помойке дистрибутивов Linux: Решение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем