Больше двух месяцев владельцы видеокарт AMD Radeon RX 6000 ждали выпуска новых драйверов и вот дождались, компания выпустила унифицированный пакет программного обеспечения для всех актуальных графических ускорителей. Ожидания были не напрасными, новый драйвер Adrenalin Edition 23.2.1 содержит большое количество изменений и повышает производительность, подробно со всем можно ознакомится в примечаниях к выпуску, здесь же кратко отметим основные моменты.
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В драйвер добавлена поддержка ремейка Dead Space и Forspoken для всех совместимых видеокарт. Компания приводит большой отчёт о повышении производительности, сравнивая показатели видеокарты RX 6950XT в 4K разрешении с новым 23.2.1 и предыдущим 22.11.2 драйвером:
- до 7% Forspoken
- до 4% Marvel’s Spider-Man Remastered
- до 3% Sniper Elite 5
- до 6% Shadow of the Tomb Raider
- до 7% Quake II RTX
- до 4% Hitman 3
- до 6% Marvel's Guardians of the Galaxy
- до 19% F1 2022
- до 9% DOOM Eternal
- до 4% Borderlands 3
- до 4% Hogwarts Legacy (RX 6950XT и RX 7900XTX)
Кроме того, компания отчиталась о прогрессе, достигнутом с момента выпуска Adrenalin 21.10.1 — первого драйвера для Windows 11. Во многих из перечисленных игр прирост производительности за это время составил более 10%.
Из нововведений:
- видеокартам Radeon RX 6000 открыли доступ к новым возможностям для потоковой передачи, это различные фильтры и технологии анализа, поддержка аппаратных энкодеров AMD присутствует в OBS
- обширные улучшения технологии AMD Link, которые охватывают все поддерживаемые драйвером видеокарты Radeon, вплоть до серии RX 400
Что касается списка исправленных проблем, устранили ошибки запуска программного обеспечения в Windows 11 22H2, проблемы с отображением магазина очков в игровом клиенте Steam, зависания системы и мерцание интерфейса при одновременном воспроизведении нескольких видео в браузерах на основе Chromium. Исправлены те или иные проблемы в играх SpaceEngine, Fortnite, Door Kickers 2, Emergency 4, Baldur's Gate 3, Sea of Thieves, Battlefield 4 и Hogwarts Legacy.
- Источники
- AMD
- AMD Community