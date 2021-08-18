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Виталик Бутерин и представитель Илона Маска вошли в число советников фонда Doge Foundation

Фонд Dogecoin возрождается для развития мемной криптовалюты.
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За последнее время мемная криптовалюта Dogecoin нашла сторонников среди знаменитостей и привлекла к себе еще больше внимания. Поклонником Dogecoin является Илон Маск, который даже планирует запустить силами своей компании SpaceX спутник DOGE-1 и финансировать эту миссию с помощью Dogecoin.

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Криптовалюту начали принимать к оплате в интернет-магазине электроники Newegg, при продаже атрибутики некоторых спортивных клубов США. За последний год стоимость токена доходила до $0,7. Сейчас ажиотаж на рынке несколько снизился и токен торгуется на уровне $0,29, однако в начале года его курс к доллару США составлял всего лишь $0,005.

Executium, Unsplash

 

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Такой положительный тренд привел к возрождению фонда Doge Foundation, который распался в 2014 году. Его состав был объявлен накануне и удивил многих. В нем присутствует Виталий Бутерин, сооснователь Ethereum, выступающий в Doge Foundation советником по блокчейну и криптовалютам. Также в числе советников находится представитель Илона Маска, это Джаред Бирчелл, который займется юридическими и финансовыми вопросами. Бирчелл может быть известен как глава стартапов Илона Маска Neuralink и The Boring Company.

Как отмечает CoinDesk, одной из текущих задач фонда является формирование бюджета на три года и найм персонала для формирования небольшой команды, работающей над Dogecoin на постоянной основе. Полный состав фонда Doge Foundation и информацию о нем можно найти на официальной странице.

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