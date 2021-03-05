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Команда Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» (англ. Dallas Mavericks) объявила о сотрудничестве с сервисом для оплаты криптовалютой BitPay, чтобы предоставить возможность приобретения билетов, товаров и атрибутики команды за Dogecoin.

В последние месяцы внимание к Dogecoin возросло. Одна из причин этого — Илон Маск, неоднократно публиковавший в своем Twitter разнообразные сообщения, в которых «мемный» цифровой актив даже назывался народной криптовалютой. Как уточняет Blockchain News, немногим ранее покупка Dogecoin стала доступна жителям США через сеть банкоматов Coinflip, которая насчитывает около 1800 точек в 45 штатах.

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Теперь на Dogecoin обратил внимание и Марк Кьюбан, владелец «Даллас Маверикс». До DOGE «Даллас Маверикс» около двух лет принимали биткоины в качестве оплаты.

«Мы сделали это, потому что иногда в бизнесе вам нужно делать что-то веселое, увлекательное и, надеюсь, приносящее много пиара» — Марк Кьюбан на Business Wire