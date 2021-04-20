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Newegg, один из ведущих интернет-магазинов электроники в Северной Америке, объявил сегодня о начале приема криптовалюты Dogecoin в качестве оплаты. Новый метод оплаты был представлен к праздничному мероприятию DogeDay, который держатели DOGE отмечают 20 апреля. Представители сообщества уверены, что в ближайшее время курс криптовалюты достигнет 1 доллара США, возможно это произойдет даже сегодня.

В прошлом Newegg стал одним из первых крупных интернет-магазинов принимающих Bitcoin. В 2014 году компания заключила партнерское соглашение с криптовалютной платежной системой BitPay и добавила возможность оплаты покупок биткоинами для жителей США. Впоследствии Newegg добавил биткоин к традиционным методам оплаты в более чем 70 странах.

Источник: Twitter @Newegg анонсы и реклама RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк Скидка 30% на топовую механику от XPG! Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Эндрю Чой (Andrew Choi), старший бренд-менеджер Newegg, подчеркнул неоспоримость стремительной динамики роста популярности и стоимости Dogecoin, что и послужило причиной добавления криптовалюты-мема в список доступных методов оплаты.

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За прошедшую неделю Dogecoin вырос более чем на 470%, поднявшись в рейтинге криптовалют по рыночной капитализации на 5 позицию — вчера этот показатель впервые в истории DOGE достиг 50 миллиардов долларов. Рекорд стоимости был зафиксирован около 0,42 долларов.

Источник: Newegg