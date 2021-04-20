Dogecoin в качестве оплаты начал принимать интернет-магазин электроники Newegg
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Newegg, один из ведущих интернет-магазинов электроники в Северной Америке, объявил сегодня о начале приема криптовалюты Dogecoin в качестве оплаты. Новый метод оплаты был представлен к праздничному мероприятию DogeDay, который держатели DOGE отмечают 20 апреля. Представители сообщества уверены, что в ближайшее время курс криптовалюты достигнет 1 доллара США, возможно это произойдет даже сегодня.
В прошлом Newegg стал одним из первых крупных интернет-магазинов принимающих Bitcoin. В 2014 году компания заключила партнерское соглашение с криптовалютной платежной системой BitPay и добавила возможность оплаты покупок биткоинами для жителей США. Впоследствии Newegg добавил биткоин к традиционным методам оплаты в более чем 70 странах.
Эндрю Чой (Andrew Choi), старший бренд-менеджер Newegg, подчеркнул неоспоримость стремительной динамики роста популярности и стоимости Dogecoin, что и послужило причиной добавления криптовалюты-мема в список доступных методов оплаты.
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За прошедшую неделю Dogecoin вырос более чем на 470%, поднявшись в рейтинге криптовалют по рыночной капитализации на 5 позицию — вчера этот показатель впервые в истории DOGE достиг 50 миллиардов долларов. Рекорд стоимости был зафиксирован около 0,42 долларов.
Источник: Newegg
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