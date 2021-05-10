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Первого апреля Илон Маск заявил о скором запуске Dogecoin на Луну — это была не шутка. Накануне стало известно, что канадская компания Geometric Energy Corporation (GEC) в рамках миссии DOGE-1 собирается запустить на орбиту Луны 40-килограммовый кубсат (англ. CubeSat) — небольшой исследовательский спутник. Связь с криптовалютой-мемом не заканчивается на имени миссии, для отправки спутника в космос GEC воспользуется услугами SpaceX и ракетой-носителем Falcon-9, все расчеты по контракту будут проводиться с помощью криптовалюты Dogecoin.

Илон Маск подтверждает запуск DOGE-1 Twitter @elonmusk

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Старт DOGE-1 запланирован на 2022 год. Это не единственная совместная миссия GEC и SpaceX — на официальном сайте компании можно обнаружить расписание, которое включает еще два запуска:

SpaceX Falcon 9 Rideshare в июне 2022 года для доставки на низкую околоземную орбиту 12 кубсатов;

Firefly Alpha в сотрудничестве с Firefly Space Systems в октябре 2022 года.

Новость пока не помогла полностью восстановиться DOGE после вчерашнего падения. 8 мая стоимость криптовалюты превысила 0,72 доллара США, но неоднозначные высказывания Илона Маска на шоу Saturday Night Live (SNL) в сторону Dogecoin обрушили курс криптовалюты до 0,45 долларов. По данным Coingecko на момент написания, токен торгуется около 0,54 долларов.

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Также в заявлении GEC отмечается, что полезная нагрузка космического аппарата включает пространство для размещения цифрового искусства в виде космических табличек, разработанных подразделениями Geometric Labs Corporation и Geometric Gaming Corporation. Вероятно, после запуска компания начнет продажи NFT-токенов, посвященных событию.

Источник: Newswire.