SpaceX и GEC запустят спутник DOGE-1 на Луну и будут использовать Dogecoin для взаиморасчетов
реклама
Первого апреля Илон Маск заявил о скором запуске Dogecoin на Луну — это была не шутка. Накануне стало известно, что канадская компания Geometric Energy Corporation (GEC) в рамках миссии DOGE-1 собирается запустить на орбиту Луны 40-килограммовый кубсат (англ. CubeSat) — небольшой исследовательский спутник. Связь с криптовалютой-мемом не заканчивается на имени миссии, для отправки спутника в космос GEC воспользуется услугами SpaceX и ракетой-носителем Falcon-9, все расчеты по контракту будут проводиться с помощью криптовалюты Dogecoin.
Старт DOGE-1 запланирован на 2022 год. Это не единственная совместная миссия GEC и SpaceX — на официальном сайте компании можно обнаружить расписание, которое включает еще два запуска:
- SpaceX Falcon 9 Rideshare в июне 2022 года для доставки на низкую околоземную орбиту 12 кубсатов;
- Firefly Alpha в сотрудничестве с Firefly Space Systems в октябре 2022 года.
Новость пока не помогла полностью восстановиться DOGE после вчерашнего падения. 8 мая стоимость криптовалюты превысила 0,72 доллара США, но неоднозначные высказывания Илона Маска на шоу Saturday Night Live (SNL) в сторону Dogecoin обрушили курс криптовалюты до 0,45 долларов. По данным Coingecko на момент написания, токен торгуется около 0,54 долларов.
реклама
Также в заявлении GEC отмечается, что полезная нагрузка космического аппарата включает пространство для размещения цифрового искусства в виде космических табличек, разработанных подразделениями Geometric Labs Corporation и Geometric Gaming Corporation. Вероятно, после запуска компания начнет продажи NFT-токенов, посвященных событию.
Источник: Newswire.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила