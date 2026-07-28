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Видеокарты AMD Radeon RX 9050 8 и 4 ГБ в исполнении Challenger появились на сайте ASRock
Бюджетные игровые видеокарты RDNA 4.
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В каталоге на сайте компании ASRock появилась видеокарта AMD Radeon RX 9050 8 ГБ в исполнении Challenger, сообщает VideoCardz.com. Также производитель добавил страницу для аналогичной видеокарты с объёмом видеопамяти 4 ГБ — этот вариант предназначен для производителей готовых систем.

Источник изображения: ASRock

Теперь AMD Radeon RX 9050 8 ГБ занимает место самой слабой видеокарты среди других моделей игровой серии Radeon RX 9000 на базе архитектуры RDNA 4. По информации VideoCardz.com, в основе видеокарты графический процессор Navi 44, урезанный до 16 вычислительных блоков (Compute Units, CU), которые несут в себе 1024 потоковых процессора. Это половина полноценного чипа Navi 44, который используется в RX 9060 XT. Тактовая частота GPU в игровом режиме составляет 1920 МГц и может повышаться в режиме ускорения до 2600 МГц.

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Теоретическая вычислительная производительность RX 9050 составляет 5,3 трлн. операций в секунду с числами FP32, в то время как RX 9060 XT обеспечивает вычислительную производительность 12,8 терафлопс. Видеокарта обладает довольно скромной производительностью, но положительным моментом является современная архитектура, видеокарта должна быть совместима со всеми современными технологиями AMD FSR.

Видеокарта оснащается чипами памяти GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с, ширина шины 128 бит — общая пропускная способность 288 ГБ/с. На момент написания спецификации RX 9050 4 ГБ не разглашаются, однако есть подозрения, что шина памяти у данной версии видеокарты урезана вдвое — до 64 бит.

Модель Challenger оснащается системой охлаждения с двумя вентиляторами, габариты видеокарты 249 × 132 × 41 мм, вес — 645 г. Для дополнительного питания предусмотрен один 8-контактный разъём PCIe. Рекомендуется блок питания мощностью не менее 450 Вт. Для вывода изображения видеокарта оснащается двумя видеовыходами DisplayPort 2.1a и одним HDMI 2.1b.

Цены и официальные спецификации видеокарты пока не подтверждены.

#amd #видеокарты #radeon rx 9500
Источник: videocardz.com
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