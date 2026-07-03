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Вчерашнюю информацию о повышении цен на процессоры Core Ultra 200S Plus официально подтвердили в компании Intel, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на издание HardwareLuxx. Это два процессора, Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

Первоначально изменения были обнаружены в базе данных на сайте Intel, рекомендованная цена старшей 24-ядерной модели теперь лежит в диапазоне от 339 $ до 349 $, а младшей 18-ядерной модели — от 219 $ до 229 $. Это повышение на 40…50 $ и 20…30 $ соответственно относительно первоначальных мартовских рекомендованных цен, когда начались продажи этих процессоров.

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«Недавние изменения цен отражают текущую динамику рынка, включая рост затрат в цепочке поставок и высокий спрос на наши процессоры Intel Core Ultra 200S Plus», — заявили представители Intel журналистам HardwareLuxx. «Эти изменения соответствуют недавнему повышению цен на другие семейства продуктов Intel, обусловленному аналогичными факторами», — добавили в компании.

Процессоры Intel Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus получили больше ядер относительно предшественников, официальную поддержку оперативной памяти DDR5-7200, а также прочие различные улучшения и оптимизации, включая бинарную оптимизацию приложений.