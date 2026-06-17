Они предназначены для новой платформы TR6.

На сайте AMD обнаружена информация о новых процессорах Ryzen Threadripper Pro с ядрами Zen 6 для платформы TR6, сообщает VideoCardz.com. Для производства процессоров под кодовым названием Mustang Peak с обозначением Family 1Ah Model A8h будут применять 2-нм техпроцесс. На сайте говорится о поддержке оперативной памяти DDR5 и PCI Express 6.0. Спецификации процессоров неизвестны.

Источник изображения: Onur Binay, Unsplash (отредактировано)

Актуальная серия процессоров AMD Ryzen Threadripper (Pro) 9000(WX) предназначена для платформы TR5, материнских плат с чипсетами TRX50 и WRX90. В серии доступны процессоры с количеством ядер до 96, максимальной мощностью 350 Вт и поддержкой 128 линий PCI Express 5.0. Таким образом, компания AMD планирует переход на новую платформу TR6 и на текущий момент поддержка PCI Express 6.0 является её самым значимым официально подтверждённым преимуществом.

Источник изображения: AMD; VideoCardz.com

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Неизвестно, планирует ли компания представить в рамках семейства Mustang Peak процессоры класса HEDT и Pro, в найденной документации упоминаются только более производительные Pro-процессоры для рабочих станций.