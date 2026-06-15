Появились слухи об ещё одном обновлении Raptor Lake Next.

Компания Intel может выпустить ещё больше процессоров для платформы LGA 1700 в 2027 году, появились слухи о семействе с условным наименованием Raptor Lake Next. Первыми об этом сообщили в Tom’s Hardware. Также журналистам издания стало известно о наращивании производства материнских плат с поддержкой оперативной памяти DDR4 для сокетов AMD AM4 и Intel LGA 1700, эти планы подтвердили представители нескольких неназванных производителей на выставке Computex 2026.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

Первоначальную новость дополнил инсайдер под псевдонимом Jaykihn. Инсайдер подтвердил, что Intel действительно планирует выпустить обновлённые процессоры Raptor Lake Next в начале 2027 года. Для настольных ПК готовят процессоры классов Core 3, Core 5 и Core 7 мощностью 65 и 125 Вт, а для ноутбуков аналоги класса HX. Будет использоваться новый брендинг — процессоры появятся в рамках серии Core 200.

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По данным инсайдера, в числе «новинок» нет флагманских моделей, а также 10- и 12-ядерных процессоров семейства Bartlett Lake-S только с производительными ядрами. Самая производительная модель Raptor Lake Next якобы получит 20 ядер в конфигурации 8P+12E. Процессор Core 3 начального класса могут оснастить 4-ядерной конфигурацией из P-ядер. Процессоры Core 5 с конфигурацией ядер 6P+4E могут получить чуть больше кэш-памяти 3-го уровня, 24 МБ против 20 МБ.

Как ожидается, процессоры Intel Core 200 дополнят существующую серию Core 14-го поколения, расширив доступный ассортимент для массового потребителя в условиях роста цен на память и комплектующие. Если цены начнут снижаться, планы Intel в отношении выпуска процессоров Raptor Lake Next могут измениться. Также в конце 2026 года ожидается презентация совершенно новой платформы LGA 1954 и процессоров Nova Lake.