Компания Intel может выпустить ещё больше процессоров для платформы LGA 1700 в 2027 году, появились слухи о семействе с условным наименованием Raptor Lake Next. Первыми об этом сообщили в Tom’s Hardware. Также журналистам издания стало известно о наращивании производства материнских плат с поддержкой оперативной памяти DDR4 для сокетов AMD AM4 и Intel LGA 1700, эти планы подтвердили представители нескольких неназванных производителей на выставке Computex 2026.
Первоначальную новость дополнил инсайдер под псевдонимом Jaykihn. Инсайдер подтвердил, что Intel действительно планирует выпустить обновлённые процессоры Raptor Lake Next в начале 2027 года. Для настольных ПК готовят процессоры классов Core 3, Core 5 и Core 7 мощностью 65 и 125 Вт, а для ноутбуков аналоги класса HX. Будет использоваться новый брендинг — процессоры появятся в рамках серии Core 200.
По данным инсайдера, в числе «новинок» нет флагманских моделей, а также 10- и 12-ядерных процессоров семейства Bartlett Lake-S только с производительными ядрами. Самая производительная модель Raptor Lake Next якобы получит 20 ядер в конфигурации 8P+12E. Процессор Core 3 начального класса могут оснастить 4-ядерной конфигурацией из P-ядер. Процессоры Core 5 с конфигурацией ядер 6P+4E могут получить чуть больше кэш-памяти 3-го уровня, 24 МБ против 20 МБ.
Как ожидается, процессоры Intel Core 200 дополнят существующую серию Core 14-го поколения, расширив доступный ассортимент для массового потребителя в условиях роста цен на память и комплектующие. Если цены начнут снижаться, планы Intel в отношении выпуска процессоров Raptor Lake Next могут измениться. Также в конце 2026 года ожидается презентация совершенно новой платформы LGA 1954 и процессоров Nova Lake.