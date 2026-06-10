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molexandr
Матплата ASUS ROG Crosshair X870E Edition 20 оснащается контроллерами ASMedia для дополнительных M.2
Всего материнская плата и комплектные аксессуары позволяют установить в систему до девяти M.2 SSD-накопителей.
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Компания ASUS опубликовала полные характеристики материнской платы ROG Crosshair X870E Edition 20, согласно которым эта модель является не просто косметическим обновлением  модели Crosshair X870E Glacial, сообщает VideoCardz.com. Выяснилось, что плата оснащается контроллерами ASMedia ASM58012 для трёх дополнительных M.2 разъёмов PCIe 4.0 x4 и слота DIMM.2_1, в который устанавливается плата расширения ROG Q-DIMM.2.

Источник изображения: ASUS

Всего материнская плата и комплектные аксессуары позволяют установить в систему до девяти M.2 SSD-накопителей. Два разъёма M.2 на материнской плате подключаются к линиям PCIe 5.0 от процессора (в случае с процессорами серий Ryzen 9000 и Ryzen 7000), ещё два M.2-разъёма с поддержкой PCIe 5.0 доступны на плате расширения ROG Hyper M.2. Кроме этого, на материнской плате присутствуют упомянутые выше три M.2-разъёма с поддержкой PCIe 4.0 x4, ещё два доступны на плате расширения ROG Q-DIMM.2.

Источник изображения: ASUS; VideoCardz.com

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В случае с M.2-разъёмами ASUS предупреждает об одном ограничении — разъём M.2_2 делит пропускную способность с двумя портами USB4 — совместная работа возможна в режиме PCIe 5.0 x2, принудительный режим x4 для M.2 SSD-накопителя отключает порты USB4.

Компания ASMedia анонсировала контроллер ASM58012 на выставке CES 2025, как решение для серверных и периферийных систем, сетевых хранилищ и промышленных компьютеров, однако теперь контроллер нашёл применение и в потребительской материнской плате премиального уровня от ASUS.

Юбилейная материнская плата ASUS ROG Crosshair X870E Edition 20 поставляется в комплекте с системой жидкостного охлаждения ROG Ryujin 360 Edition 20, которая используется для охлаждения процессора и подсистемы питания. На охлаждающий блок СЖО установлены два изогнутых 6,67-дюймовых дисплея AMOLED.

#amd #asus #материнские платы
Источник: videocardz.com
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