Включая Hollow Knight: Silksong; The Callisto Protocol; Warframe.

Компания Intel выпустила новое обновление для инструмента «бинарной оптимизации» Binary Optimization Tool (IBOT), добавив поддержку семи новых игр. Обновление входит в состав набора программного обеспечения Intel Platform Performance Package версии 26.06.100.32 от 8 июня, сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

Теперь бинарная оптимизация в общей сложности доступна для 19 игр. Список новых наименований включает Hollow Knight: Silksong; Homeworld 3; Little Nightmares III; Metro Exodus Enhanced Edition; Ori and the Will of the Wisps; The Callisto Protocol; Warframe.

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Инструмент IBOT интегрирован в программное обеспечение Intel Application Optimization (APO), доступ можно получить после перехода в расширенный режим настроек Advanced Mode. Вкратце суть работы IBOT заключается в оптимизации исполняемых файлов игр и приложений с учётом архитектурных особенностей и возможностей процессоров Intel. При этом изменения не вносятся в сам исполняемый файл, его исходный код остаётся нетронутым, а от пользователя не требуется никаких дополнительных действий, как утверждают специалисты.

По данным Intel, благодаря бинарной оптимизации средний прирост производительности в семи новых играх составил примерно 12%. Наиболее существенная прибавка около 27% наблюдалась в Hollow Knight: Silksong. Тестирование проводилось на системе с процессором Intel Core Ultra 7 270K Plus и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 в разрешении 1080p.

Список совместимых процессоров по-прежнему ограничен, а для включения IBOT также требуется включение технологии Intel Dynamic Tuning Technology. Поддерживаются процессоры Intel Arrow Lake Refresh, т.е. только новые модели Plus, а также процессоры Panther Lake, начиная от Core Ultra 5 322 и заканчивая Core Ultra 9 386H.