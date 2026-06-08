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molexandr
В CPU-Z появилась поддержка процессоров Intel Arc G3 и Arc G3 Extreme
Программа обновилась до версии 2.20.2.
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Поддержка процессоров Intel Arc G3 появилась в программе CPU-Z 2.20.2, сообщает VideoCardz.com. В серию входят процессоры Arc G3 и Arc G3 Extreme семейства Panther Lake. Это чипы, оптимизированные для портативных игровых компьютеров.

Источник изображения: Intel

Первые устройства с процессорами Intel Arc G3 и Arc G3 Extreme должны появиться в продаже в июне 2026 года. Оба процессора 14-ядерные с конфигурацией 2P+8E+4LPE. Наличие только двух производительных P-ядер позволяет оптимизировать энергопотребление и пустить в ход кристаллы, которые не подошли для процессоров основной линейки Panther Lake. Главное отличие между Arc G3 и Arc G3 Extreme заключается в интегрированной графике. Базовый чип оснащается 10-ядерной графикой B370, а Extreme — 12-ядерной B390.

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В предыдущем минорном обновлении CPU-Z 2.20.1 в программу была добавлена поддержка процессора AMD Ryzen 7 7700X3D. Рекомендованная цена процессора в США составляет 329 $, он появится в продаже с 16 июля. Ещё раньше программа получила поддержку процессоров AMD Ryzen AI Max и Max+ серии 400.

#intel #процессоры #игровые кпк
Источник: videocardz.com
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