Аномальные цены на оперативную память DDR 4- и 5-го поколений вынуждают покупателей с ограниченным бюджетном искать старые комплекты на вторичном рынке. «Китай-сборки» со старыми Intel Xeon могут стать популярнее.

Объёмы продаж материнских плат с поддержкой оперативной памяти DDR5 резко упали в Китае, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайский форум Board Channels. Спрос на материнские платы с поддержкой DDR4 тоже сильно падает. При этом утверждается, что на вторичном рынке спрос на устаревшие материнские платы с поддержкой DDR3 вырос многократно. Популярностью также пользуются комплекты из таких плат с процессорами Intel Core 6-, 7- и 9-го поколений.

Источник изображения: Barnaby Woodrow, Unsplash (отредактировано)

Цены на оперативную память DDR5 резко выросли до абсурдных значений. Авторы ресурса Club386 на днях сообщали, что в Великобритании комплект DDR5-6400 Kingston Fury Renegade из двух модулей по 32 ГБ стоит уже 799 £ — это дороже видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti в местных магазинах. В других странах ситуация не лучше. Цены на оперативную память DDR4 тоже выросли и продолжат расти, поскольку производство DDR4 сокращается, а спрос нарастает — DDR4 можно использовать в актуальных системах с современными процессорами, включая Intel Core 12-, 13- и 14-го поколений.

Сборка нового компьютера на базе современных комплектующих и так была дорогим удовольствием, а в текущих условиях становится просто нецелесообразной и недоступной для некоторых категорий потребителей. Остаётся искать варианты на вторичном рынке и, похоже, актуальными снова становятся старые платформы с поддержкой оперативной памяти DDR3, включая китайские сборки на старых серверных процессорах Intel Xeon. Это сложно назвать надёжным выбором и оправданным компромиссом, тем не менее, такие варианты вызывают интерес у покупателей с ограниченным бюджетом уже много лет. В последние годы привлекательность таких сборок снизилась, но ситуация показывает, что забывать о них ещё рано.