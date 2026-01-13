Возможно, это обновлённая версия Helios 18 AI.

Ещё один отчёт Geekbench свидетельствует о том, что Intel готовится к презентации обновлённых процессоров Arrow Lake Refresh, не только в настольном, но и мобильном сегменте. В базе данных бенчмарка обнаружили результаты 24-ядерного Core Ultra 9 290HX Plus, который был протестирован в составе одного из будущих игровых ноутбуков Acer Predator, сообщает VideoCardz. Судя по обозначению PHN18-I71, это может быть ноутбук Helios 18 AI c 18-дюймовым дисплеем.

Источник изображения: Vishnu Mohanan, Unsplash (отредактировано)

К сожалению, результаты теста нерепрезентативны. Баллы аномально низкие. Предполагается, что бенчмарк был прерван, когда тестировщик понял, что не отключился от Интернета. Тем не менее, отчёт с некоторыми данными о платформе в базу данных загрузился и подтверждает подготовку обновлённых процессоров, анонс которых ожидали на CES 2026, но он не состоялся.

Источник изображения: Geekbench, VideoCardz

Есть догадки, что Intel хотела сосредоточить внимание журналистов на выставке исключительно на совершенно новых и перспективных процессорах Panther Lake, поэтому Arrow Lake Refresh перенесли на более поздний срок. Не исключено, что их представят после начала продаж AMD Ryzen 7 9850X3D и появления первых устройств с процессорами Ryzen AI 400.