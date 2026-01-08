А также Beast of Reincarnation от японской Game Freak.

Компания Microsoft подтвердила: следующая прямая трансляция Developer_Direct состоится 22 января в 10:00 по тихоокеанскому времени. Это уже четвёртая прямая трансляция Developer_Direct, в рамках которой зрителей ждут подробности о нескольких будущих играх.

Источник изображения: Playground Games, Xbox Game Studios

Разработчики Playground Games готовятся к демонстрации игрового процесса Forza Horizon 6 и Fable. Разработчик Pokemon, японская компания Game Freak, также раскроет больше подробностей о своей грядущей игре под названием Beast of Reincarnation. Расскажут о главной героине игры, Эмме, и её способности управлять растениями в постапокалиптической Японии.

В этом году также отмечается 25-летие бренда Xbox, 40-летие Bethesda и 35-летие Blizzard. Предстоящий год обещает быть важным для Xbox, поскольку Microsoft выпускает Halo: Campaign Evolved для PS5, Xbox Series X|S и ПК. А в Blizzard намекнули, что 2026 год станет для компании самым масштабным годом за всю историю. В сентябре состоится возвращение фестиваля BlizzCon.