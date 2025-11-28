Судя по наименованию, R9700S потенциально может стать первой видеокартой RDNA 4 для ноутбуков

По всей видимости, компания AMD готовит новые видеокарты в серии Radeon AI PRO R9000. На официальном сайте компании упоминаются Radeon AI PRO R9700S и Radeon AI PRO R9600D. На данный момент AMD выпустила только одну профессиональную видеокарту RDNA 4 — это R9700 32 ГБ для настольных ПК и рабочих станций.

Источник изображения: AMD

Спецификации неизвестны, можно только предполагать, какими будут новые видеокарты. Судя по наименованию, R9700S может быть видеокартой для ноутбуков, возможно, первым графическим решением RDNA 4 для мобильного сегмента. Ранее AMD использовала индекс S только в наименованиях мобильных видеокарт, например RX 7700S.

Если AMD оснастит R9700S полноценным графическим процессором Navi 48 (как в R9700 и RX 9070 XT), 32 ГБ видеопамяти, оптимизирует профили мощности и производительности — видеокарта может стать очень производительным решением для ноутбуков. При такой конфигурации R9700S сможет составить конкуренцию NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop. Однако пока всё это догадки. Ранее комментарии представителей AMD намекали на то, что RDNA 4 в первую очередь предназначена для видеокарт настольных ПК.

Что касается R9600D, то это может быть специализированный экспортный вариант с графическим процессором Navi 44. Маркировка D до недавнего времени компанией AMD не применялась. Компания NVIDIA обозначает буквой D специальные версии видеокарт, которые соответствуют экспортным ограничениям США. Возможно, AMD поступает аналогично. В пользу этого говорит то, что последние версии драйверов для Linux от AMD поддерживают Radeon PRO W7900D для китайского рынка.

Подробная информация о видеокартах может быть озвучена на выставке CES 2026 в январе 2026 года.